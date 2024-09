TOP 14. ''Cette finale, ce n'était pas nous'', Matthieu Jalibert motivé et revanchard avant le choc face à Toulouse

A l'approche du choc de dimanche soir entre Toulouse et l'UBB, Matthieu Jalibert s'est exprimé sur les intentions de son équipe. Il est aussi revenu sur cette finale lourdement perdue.

Une revanche à venir ?

La saison dernière, l'UBB s'est heurté à un grand Stade Toulousain en finale du Top 14. Malgré une saison exceptionnelle, et une première finale accrochée dans l'histoire du club, les hommes de Yannick Bru ont trébuché sur la dernière marche et se sont inclinés 59 à 3.

Cette année, les Bordelais semblent avoir oublié cette mésaventure malheureuse et ont remporté deux des trois premières journées de championnat. Néanmoins, Maxime Lamothe avouait : "C’est une cicatrice qui va rester ouverte encore pas mal de temps. Mais c’est une nouvelle saison, nous avons changé quelques petits trucs." (Rugbyrama)

Ce dimanche soir, dans la ville rose, les Bordelais vont avoir l'occasion de se venger, et de laver l'affront subi en juin dernier. En plus de cela, la bande à Jalibert peut marquer l'histoire de son club, car l'UBB n'a jamais réussi à gagner à Ernest-Wallon, depuis sa montée en Top 14 en 2011. C'est d'ailleurs le stade qui leur résiste.

Maître à jouer de son équipe, et en pleine confiance après sa belle prestation face au Racing 92, l'ouvreur de Bordeaux est revenu sur cette rencontre : "En tant que compétiteurs, nous avons toujours envie de nous confronter à ce qui se fait de mieux. C'est une bonne opportunité pour nous de savoir où nous en sommes. C'est un vrai test face à la meilleure équipe d'Europe. Ils sont tellement forts que je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour y aller mais c'est une bonne chose de se confronter à eux dès le quatrième match." (Rugbyrama)

Ce dernier semble plus que motivé à l'idée de montrer que cette démonstration toulousaine en finale du Top 14 n'était qu'une erreur de parcours : "En tant que groupe et avec un peu d'ego, nous avons juste envie de montrer que cette finale, ce n'était pas nous. Peu importe le résultat de dimanche prochain, nous voulons juste montrer une image positive et notre vraie valeur. Nous y allons pour se battre pendant 80 minutes."

Cette saison, Bordeaux s'est encore un peu plus renforcé avec la venue de neuf joueurs supplémentaires. Parmi eux, plusieurs éléments pourraient être alignés ce dimanche comme Matis Perchaud, Johnny Gray, Rohan Janse van Rensburg ou encore l'ancien toulousain Arthur Retière.

Néanmoins, il est possible que Yannick Bru et son staff ciblent cette rencontre pour faire tourner son effectif et préparer au mieux la réception de Bayonne qui reste bien plus abordable. L'avenir proche nous le dira.

