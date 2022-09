TOP 14. Ce puissant numéro 8 international sera-t-il le prochain gros coup de Montpellier ?

Mercer en partance pour Gloucester, le MHR va devoir se trouver un remplaçant digne de ce nom en 8. Il se pourrait bien que ce soit d'ailleurs déjà fait...

Lucides, Zach Mercer, Gloucester et Montpellier se sont évités toute polémique en clarifiant la situation avant même le début de la saison en Top 14 : l'Anglais retournera outre-Manche l'année prochaine. L'idée ? Prétendre à la sélection d'Eddie Jones et pourquoi pas disputer la coupe du monde, en France, en 2023. Un pari tout sauf fou, à en voir les prestations du numéro 8 de 25 ans depuis son arrivée dans l'Hérault. De toute manière, le natif de Leeds sera libre de tout contrat à la fin de l'exercice 2022/2023 et le MHR n'avait donc pas vraiment de moyens de le conserver.

TRANSFERT. Top 14. Zach Mercer a fait son choix, coup dur pour le MHRReste que si l'affaire paraît aussi fluide du côté de l'Altrad Stadium, c'est bien sûr parce que le joueur part pour la plus belle des raisons, mais également parce qu'au-delà de l'annonce précoce de la nouvelle, le club ciste aurait déjà trouvé son remplaçant. À savoir, selon nos informations, "un numéro 8 de très haut niveau". Dit comme ça, la piste peut paraître très large, mais quelque chose nous dit qu'il se pourrait bien que son successeur fasse le chemin inverse, c'est-à-dire venir de l'Angleterre vers la France. En l'occurrence, le Sud-Africain Daniel Du Preez, déjà pisté par Bordeaux cet été pour remplacer Cameron Woki, pourrait tenir la barre. Le puissant troisième ligne (1m94 pour 118kg) de 27 ans sera en effet en fin de contrat du côté de Sale à la fin de la saison, et au vu des difficultés économiques du Premiership, pourrait être contraint de quitter le pays. Ce que les clubs hexagonaux savent pertinemment.

TRANSFERT. Top 14. Une montagne springbok vers l'UBB pour remplacer Woki ?Seul souci dans l'affaire ? Le désir de Dan de continuer d'évoluer aux côtés de son jumeau Jean-Luc, dont il ne se sépare (presque) jamais. Or embaucher deux joueurs de ce calibre a un coût et demande également de la place dans l'effectif... Reste que si la venue des frères Du Preez venait à coincer, les autres solutions pourraient également s'écrire en Angleterre. En effet, ce "troisième ligne de haut niveau" pourrait très bien être aussi Billy Vunipola, dont on doute qu'il soit très à cheval avec le fait de rester sélectionnable avec le XV de la Rose, vu l'entrain avec lequel son CV et celui de son frère Mako ont une nouvelle fois été déposés sur la table des dirigeants du Top 14 cet été. D'ici là, le joueur des Saracens (1m88 pour 130kg) aux 64 sélections approchera des 31 ans et n'aura certainement plus la caisse suffisante pour viser le Mondial suivant, avec Mercer, Dombrandt ou Simmonds à ses trousses...

L'option chaise musicale ?

Enfin, dernière piste logique et pourtant à laquelle on penserait moins : Ruan Ackerman. Le numéro 8 de 26 ans n'a jamais connu l'appel des Springboks mais s'est affirmé comme l'un des tout meilleurs troisièmes lignes du Premiership depuis plusieurs saisons. Surpuissant, au four et au moulin en attaque comme en défense et excellent dans le jeu au sol, l'ancien des Lions et devenu l'un des chouchous du Kingsholm Stadium de Gloucester. Gloucester, justement là où Mercer arrivera l'an prochain et qui compte aussi derrière sa mêlée le vétéran Ben Morgan et le Fidjien Albert Tuisue, qui n'a signé que pour 1 an pour l'instant mais dont les débuts sont prometteurs. Dans le même sens, conserver à la fois Ackerman et Mercer - même si les deux peuvent jouer 6 - semble compliqué, autant financièrement que pour en décaler un définitivement sur le flanc. Alors un jeu de chaises musicales aura-t-il lieu entre les numéros 8 ? Pour l'heure, on n'en sait fichtrement rien. Mais Montpellier n'y perdrait en tout cas pas vraiment au change...

