TOP 14. Ce n’est pas un filtre Insta, c’est le nouveau maillot violet du Racing 92

Violet, bleu marine, et beaucoup d’ambition : voilà le cocktail du Racing 92 pour son maillot away 2025/2026. Un hommage à son partenaire historique, mais aussi une vraie déclaration d’intention.

Le Racing 92 a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2025/2026, et il ne passera clairement pas inaperçu. Exit le traditionnel ciel et blanc pour cette tenue away : les Racingmen évolueront en violet et bleu marine, un combo audacieux mais pas si hasardeux.

Le violet, clin d’œil à un fidèle partenaire

Ce choix de couleur, loin d’être anodin, rend hommage à Natixis, partenaire historique du club depuis plus de 18 saisons.

La teinte violette n’est autre que la couleur emblématique de la filiale du groupe BPCE, dont le soutien indéfectible accompagne le Racing depuis l’époque de Colombes jusqu’à Paris La Défense Arena.

Crédit image : Racing 92

En mêlant bleu marine (clin d’œil aux fondamentaux du club) et violet, le Racing affirme une identité forte, moderne, sans renier son histoire. Un pont entre tradition et renouveau.

Un message fort pour la saison à venir

Au-delà du design, cette tunique incarne les ambitions du club francilien pour cette nouvelle saison : un collectif solide, une mentalité irréprochable et une alchimie entre jeunes issus de la formation et cadres internationaux.

Un savant mélange que Patrice Collazo et son staff espèrent voir briller dès la reprise.

Les Ciel et Blanc débuteront le TOP 14 le 6 septembre 2025, avec pour objectif de faire mieux qu’une place en milieu de tableau. Puis viendra le temps de l’Europe, avec une campagne en Challenge Cup qui démarrera le 5 décembre.