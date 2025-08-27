Top 14. Caudullo met la barre haut : ce sera le Top 6 ou rien pour Montpellier

À dix jours de la reprise du Top 14, Joan Caudullo ne tourne pas autour du pot : les Cistes visent clairement le Top 6 et les phases finales, trois ans après leur dernier Bouclier.

Le ton est donné. Joan Caudullo ne veut plus d’un Montpellier qui navigue dans le ventre mou. Après une saison décevante conclue à la neuvième place, le manager des Cistes a fixé le cap : le Top 6 ou rien.

« On n’a pas l’objectif de finir 9e ou 8e. On veut finir dans les six premiers et jouer les phases finales », a-t-il rappelé pour Midi Libre avant le deuxième match amical face à Perpignan.

L'année 2 de Caudullo

Le message est clair, mais pas sans pression. Dans un Top 14 toujours plus dense, le boss montpelliérain estime que treize équipes peuvent prétendre au Top 6. « On sait que ça peut aller vite et qu’on peut aussi tomber bas », reconnaît-il. Mais avec les moyens mis par le président et une ossature déjà en place, l’ambition est assumée.

Le MHR sort d’un premier test rassurant contre Pau (26-5), avec une intensité et une maîtrise dans les zones de contact. Reste désormais à confirmer la régularité, point faible de la saison passée. « On a manqué de patience, on a fait le yo-yo », concède Caudullo, lucide sur l’apprentissage de son jeune staff. Cette année, il veut de la continuité et de la rigueur pour éviter de revivre les mêmes trous d’air.

Avec quel groupe ?

Côté effectif, le club a envoyé un signal fort en verrouillant Lenni Nouchi jusqu’en 2028 et Baptiste Erdocio jusqu’en 2029. Autour de leaders installés (Camara, Vincent, Bécognée, Vunipola), les nouvelles recrues viendront s’intégrer progressivement. Le recrutement, encore une fois international, apporte de la profondeur avec Price, Riccitelli, Beard ou encore Gleeson. Mais l’ossature reste montpelliéraine, et c’est ce qui plaît au manager.

La deuxième répétition face à Perpignan doit préparer le groupe au choc d’ouverture contre Toulon le 6 septembre, avant un déplacement compliqué à Bayonne. « On veut se rapprocher de ce qui va se passer en championnat », insiste Caudullo, qui garde 30 à 35 joueurs impliqués pour créer une saine concurrence.

L’équation est simple : être au rendez-vous dès les premières journées et ne pas se tirer une balle dans le pied comme la saison dernière, battus d’entrée par Lyon. Le MHR a de l’ambition, de la profondeur et une préparation plus aboutie. Reste à voir si les actes suivront les paroles.