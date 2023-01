TOP 14. Capuozzo, Lebel... Quel XV pour Toulouse face au MHR ?

Qui dit période de doublons dit problèmes pour le Stade Toulousain. Qui ce week-end, pourra tout de même compter sur quelques internationaux en Top 14.

Qui dit période de doublons dit problèmes pour le Stade Toulousain. Certes, mais ce week-end, il pourra tout de même compter sur quelques internationaux qui sont rentrés sur Toulouse durant la semaine. L'on pense bien évidemment aux Tricolores renvoyés en club par Fabien Galthié mercredi, tels que Pierre-Louis Barassi, Matthis Lebel ou encore François Cros. Il est d'ailleurs évident que ce dernier fait son retour à Toulouse pour glaner du temps de jeu ce week-end et se remettre en forme en vue de la semaine de préparation face à l'Italie.

TOP 14. RUGBY. Les problèmes commencent pour le Stade Toulousain, face au MHR

C'est tout ? Eh bien pas vraiment, non, puisque les 13 absents évoqués à Toulouse pour préparer la réception de Montpellier incluaient, en plus des Tricolores, les représentants d'autres nations. L'on cause ici de l'Anglais Jack Willis ou à celui qui porte les couleurs des Azzurris, Ange Capuozzo, tous deux relâchés de leur camp d'entraînement mercredi soir puisque la période internationale n'a pas encore commencé. Est-ce court pour postuler pour une rencontre de championnat ? Le match étant programmé dimanche soir, tous les internationaux devraient avoir plusieurs séances collectives dans les jambes et prétendre à une place dans le groupe face à Montpellier. Mais alors quel XV de départ concoctera Ugo Mola ? On a essayé de l'imaginer...