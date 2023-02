TOP 14. Brive condamne le comportement inadmissible de supporters de Perpignan, et le fait savoir !

Le week-end dernier, le stade Amédée Domenech de Brive a été le théâtre de la ''petite finale'' du maintien, en Top 14 ! Si l'USAP a bien réussi à s'imposer, des débordements ont cependant eu lieu...

Jets de bières et dégradations

Ce mercredi matin, nous apprenons que le CA Brive pointe du doigt un certain nombre de supporters de l'USAP, venus a priori gâcher la fête. En effet, le club cite des dégradations, ce qui va à l'encontre des valeurs de l'ovalie : "De nombreuses dégradations ont en effet été constatées dans le Stadium, engendrant des dégâts à la charge du club. Des panneaux ont notamment été arrachés et des grilles du stade enfoncées." De plus, les accusations des dirigeants corréziens ne s'arrêtent pas là, car d'autres incidents ont également eu lieu : "Le club déplore également plusieurs jets de bières sur les enfants de l’école de rugby, des insultes envers nos supporters ou encore des fumigènes craqués en tribune à la fin du match."

Puis, nous apprenons que les dirigeants des deux clubs se sont entretenus à ce sujet dans la matinée même, et que les rapports entre les deux derniers du Top 14 ne sont pas pour autant impactés : "Ces incidents ne reflètent pas l’esprit convivial et fraternel qui existe tout au long de la saison entre les supporters et les clubs de Top 14. Ils ne ternissent pas non plus les bonnes relations entre le CA Brive et le club de Perpignan, les dirigeants des deux clubs s’étant d’ailleurs entretenus à ce sujet ce matin." Cependant, le média L'Équipe a interrogé le président de Perpignan, François Rivière, qui affirme avoir été surpris de ces accusations : "Je suis surpris, je n'étais pas au courant, car Simon Gillham, le président de Brive, m'a appelé deux fois depuis la rencontre, et il ne m'en a pas du tout parlé." Pour finir, aucune mesure ne semble avoir été prise par Brive, qui devrait se charger des frais occasionnés par ces débordements.

