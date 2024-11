TOP 14. Brillants, deux internationaux ont convaincu la direction de Clermont de les garder

L’ASM aurait décidé de proposer une prolongation de contrat à deux joueurs importants de son groupe, mais dont le club ne voulait plus forcément pour l’avenir.

Clermont n’est plus un club très attrayant pour les stars internationales, soyons clairs. Ni pour les meilleurs joueurs français dans la force de l’âge d’ailleurs, même si Baptiste Jauneau devrait aller au bout de son contrat qui court jusqu’en 2026.

Alors, malgré des intentions d’épurer son effectif de joueurs non-JIFF et de gros salaires en vue de la saison prochaine, le club jaune et bleu va tout de même revoir ses plans concernant certains internationaux en grande forme.

D’après RugbyPrime, l’ASM souhaiterait finalement garder Pita Gus Sowakula et Bautista Delguy, ce qui ne laissera que peu de marge à ces postes-là mais assurerait à Clermont de conserver des joueurs clés. En ce sens, les directions iraient dans le bon sens pour obtenir leur prolongation.

Et heureusement pour Clermont, tant ces garçons apportent à l’effectif de Christophe Urios. Certes, le Néo-Zélandais n’est pas le joueur le plus régulier du groupe, mais montre régulièrement de très belles choses lorsqu’il est aligné sur le terrain.

À l’image de son match face à l’UBB samedi dernier, où, de retour de blessure après 1 mois d’absence, il avait régalé : des offloads dont il a le secret, beaucoup d’activité en défense et quelques charges qui mirent son équipe dans l’avancée. Une performance majeure survenue au bon moment, donc, pour l’ancien des Chiefs.

Quant à Bautista Delguy, il demeure, à 27 ans, dans la force de l’âge et le prouve chaque week-end depuis son retour du Rugby Championship. Titulaire à chaque match depuis la cinquième journée, il réalise un très bon début de saison et conforte son statut de joueur probablement le plus régulier de l’ASM ces deux dernières années, lui qui compte 23 essais inscrits en 49 matchs au total avec Clermont.

Tandis que le peu académique mais très efficace Joris Jurand, un temps en discussion avec le Leinster, devrait lui aussi prolonger d’après RugbyPrime.