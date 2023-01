TOP 14. Boudjellal explique pourquoi Penaud ne va presque rien coûter à l'UBB la saison prochaine

L'arrivée de Damian Penaud à l'UBB la saison prochaine est une véritable aubaine pour le club girondin. Et pas seulement sur le plan sportif...

L'annonce a donc été faite pendant les fêtes, comme un cadeau de fin d'année aux supporters de l'UBB : à la surprise générale, Damian Penaud rejoindra bel et bien la Gironde la saison prochaine. Un énorme coup réalisé par le club bordelais, qui rameute donc là l'un des plus grands talents du rugby français. L'un des plus courtisés, aussi. D'autant qu'au-delà de l'aspect sportif sur lequel le Tricolore devrait apporter énormement, l'opération Penaud arrive également au bon moment pour le club de Laurent Marti. Et c'est le roi du bon coup Mourad Boudjellal qui explique pourquoi, dans sa chronique sur Rugbyrama : "Laurent Marti a bien joué et c’est un malin. La saison prochaine il y aura la Coupe du monde et chaque club recevra 1 700 euros par jour par international retenu. L’année prochaine, il y aura beaucoup de matches en équipe de France et le championnat sera arrêté. Laurent Marti s’en moque puisque Damian Penaud ne va pas manquer de match avec l’UBB. Par contre, 1 700 euros tous les jours, à l’arrivée ça va faire entre 400 et 500 000 euros. Donc une grande partie du salaire de Damian Penaud sera payée par la Fédération Française de Rugby et par l’équipe de France."

RUGBY. TRANSFERT. Quel impact va avoir la signature de Damian Penaud à l'UBB sur le Top 14 ?

Une très belle rente qui pourrait en effet faire les affaires de l'UBB, qui forcément, a dû empiler les 0 sur son chèque pour parvenir à s'offrir les services de Damian Penaud. Et qui dans un contexte financier totalement différent, n'est pas sans rappeler l'arrivée de Gaël Fickou au Racing, qui, durant sa première année dans les Hauts-de-Seine, n'avait pratiquement rien coûté au club ciel et blanc. "Tout cela lui aura coûté pratiquement zéro euro et ça tombe bien car ça rime avec Penaud. Et si on rajoute le Tournoi des Six Nations, peut-être même que Laurent Marti va gagner de l’argent. En plus, Damian Penaud va te faire venir du monde au stade, c’est une star, un beau gosse. Bravo à Laurent Marti ! C’est presque digne des grandes années Boudjellal !"