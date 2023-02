TOP 14. Bonne nouvelle pour le Stade Toulousain, sur le point de prolonger 3 joueurs phares

Après Dimitri Delibes, le Stade Toulousain serait sur le point de prolonger 3 nouveaux talents : Matthis Lebel, Juan Cruz Mallia, ainsi que Santiago Chocobares.

RUGBY. Top 14. Toulouse gagne ''moche'', Bayonne impressionne, les supporters commentent le match sur TwitterActuel premier du Top 14, le Stade Toulousain prépare comme il se doit l'avenir. Après avoir prolongé de nombreux joueurs cette saison (Delibes, Placines, Brennan), le club le plus titré d'Europe devrait continuer sur sa lancée, en resignant 3 nouveaux éléments. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'international français Matthis Lebel, mais également des deux Argentins Juan Cruz Mallia et Santiago Chcobares. En effet, le Tricolore a annoncé cette semaine à Actu Rugby que lui et Toulouse avaient ''quasiment tout finalisé''. Une excellente nouvelle donc pour le Stade, qui conserve l'un de ses cadres pour encore plusieurs saisons. Quant aux Pumas, la tendance semble être la même. À commencer par le centre de 23 ans, qui n'a pas hésité dans les colonnes de La Dépêche à clamer son amour pour les Rouges et Noirs : ''Je veux rester ici et le club veut que je reste donc je pense que ça va arriver''. À priori, Chocobares devrait prolonger jusqu'en 2025. Enfin, Juan Cruz Mallia est tombé d'accord avec Toulouse pour une prolongation. Une nouvelle peu surprenante, surtout lorsque l'on sait à quel point l'Argentin est important dans l'effectif toulousain (12 rencontres jouées cette saison). Vous l'aurez compris, le champion de France 2021 prépare l'avenir, même si celui-ci doit encore gérer quelques dossiers (Elstadt ou Willis notamment).

RUGBY. TOP 14. Toulouse ''un peu court'' ? Cet ancien joueur du 15 de France le pense