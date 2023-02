RUGBY. Top 14. Toulouse gagne ''moche'', Bayonne impressionne, les supporters commentent le match sur Twitter

C est le stade en rouge et noir où la saudrune ?? 30 minutes de jeu et aucune reele occasion d'essai, un lancer perdu , un autre ou tu prend un bras cassé, je pense que mola va gueuler à la pause #STAB

On est chez nous et on entend plus les bayonnais que les toulousains...la honte un peu #STAB