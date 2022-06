Top 14. Biarritz. Relégué en Pro D2, le BO a-t-il définitivement dit adieu au Top 14 ?

Avec des moyens limités, le Biarritz Olympique a fini par s'écrouler dans un Top 14 très exigeant. Les Biarrots pourront-ils rapidement retrouver l'élite du rugby français ?

Qu'il semble loin, ce jour du 12 juin 2021, quand dans la fournaise d'Aguilera, le Biarritz Olympique retrouvait le Top 14 à l'issue d'un derby légendaire face au voisin Bayonnais, terminé par un tir au but victorieux de l'emblématique Steffon Armitage. Des scènes, qui contrastent avec la réalité du moment, quand les Bayonnais, un an après leur descente, remportent le titre de Pro D2 pour s'offrir une remontée express à l'étage supérieur, a contrario des Biarrots, condamnés depuis belle lurette, et plongés dans les abysses du Top 14. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et passé l'euphorie, force est de constater que le Biarritz Olympique a souffert, énormément souffert, au sein d'un Top 14 trop exigeant. Alors certains diront qu'ils s'en doutaient, que les explications sont multiples, qu'avec un budget limité, il était impossible de lutter face aux mastodontes de l'Hexagone. Pourtant, en début de saison, le peuple biarrot s'était mis à croire à une nouvelle folle aventure de ses protégés après une superbe victoire face à l'UBB lors de la première journée dans un Aguilera chauffé à blanc. Avant de récidiver face au Racing 92, et de passer tout près de l'exploit contre Toulouse. Oui, mais après, les Basques se sont essoufflés, pour finalement conclure cet exercice à une triste dernière place, 19 points derrière l'USAP, treizième. Alors, le BO a-t-il définitivement dit adieu au Top 14 ?

