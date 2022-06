TRANSFERT. Pro D2. Biarritz s'offre un Wallaby passé par le Leinster et Montpellier

Le Biarritz olympique a annoncé par la voix de son président Jean-Baptiste Aldigé la signature jusqu'en 2024 de l'Australien Joe Tomane.

Après avoir annoncé pas moins de 20 départs dont celui de l'excellent Francis Saili et des jeunes talents Peyresblanques et Hirigoyen pour le Stade Français, Biarritz commence à dévoiler une partie de son recrutement. Ce mardi, le BO a officialisé l'arrivée du talonneur espoir de l'USAP Killian Taofifénua (2024). Ce mercredi, le président basque Jean-Baptiste Aldigé a annoncé une nouvelle signature et non des moindres. Celle de Joe Tomane. L'Australien a déjà connu le rugby en France puisqu'il avait porté les couleurs de Montpellier entre 2016 et 2018, avec qui il avait joué la finale du Top 14, avant de partir au Leinster pour deux saisons où il a remporté le Pro 14 à deux reprises. Il jouait depuis 2020 au Japon.

International australien entre 2012 et 2015, année où il a remporté le Rugby Championship, il peut couvrir plusieurs postes comme celui de centre, d'ailier et même d'ouvreur. Désormais âgé de 32 ans, il va amener toute son expérience à une ligne de 3/4 qui va perdre Saili, Stark, Nicoué ou encore Lucu. Au BO, Tomane va retrouver son ancien coéquipier chez les Brumbies, Henry Speight. Ils pourraient tous les deux êtres associés au centre. C'est la première recrue dans les lignes arrières pour Biarritz qui pourra compter devant sur le joueur de Carcassonne Thomas Sauveterre, les deuxièmes lignes Ma'afu et Motoc ainsi que les 3es lignes Francoz et Augry selon AllRugby.