Top 14. Ben Lam marche sur Coville et Bordeaux roule sur le Stade Français [VIDEO]

Ce samedi en début d'après-midi, l'UBB a confirmé sa bonne forme du moment en écrasant Paris 44 à 6.

Bordeaux tourne bien en ce début 2021. Invaincus depuis leur voyage à Toulouse en fin d'année dernière, les Girondins semblent depuis avoir retrouvé l'ADN et la réussite qui les caractérisaient la saison passée. Après l'avoir emporté consécutivement au Racing et à Clermont à la force des bras, l'UBB voulait donc à nouveau montrer les muscles lors de la réception du Stade Français, concurrent direct à la lutte pour le Top 6. "C'est une équipe qui est difficile à jouer, qui est frontale, et il était important que les avants soient les patrons aujourd'hui ", lançait Christophe Urios au micro de Canal Plus après le match. Et autant vous dire que pour l'emporter avec le bonus offensif ou mener 16 à 0 après moins de 15 minutes comme ils l'ont fait, les Bordelais ont écouté tonton Urios. Une domination dans les contacts, une quasi-hémégonie en conquête et une entame de match foudroyante, donc : l'UBB n'a pas fait dans la dentelle.

Cyril Cazeaux, en force, était le premier à pointer en-but sur une séquence tranchante après mêlée. Au retour des vestiaires, alors que Botica continuait d'enfiler les points comme les perles, Bordeaux remettait le pied au plancher sur un ballon rendu par les Parisiens. Lam à la relance, décalait le très mobile argentin Guido Petti, qui se faisait la malle dans le couloir. Après quelques temps côté droit, Lam - encore lui - venait couper l'inversion de jeu de son demi de mêlée d'une course tranchante, cassait deux plaquages et, dans sa chute, se muait à nouveau en passeur décisif pour... Botica, auteur de 27 unités au total ! Ben Lam prouve qu'il n'est pas qu'un buffle avec cette merveille de passe pour l'essai [VIDEO]Bref, on vous passe le décortiqué des suivantes actions de l'UBB, tant cela tournerait encore sur des plaquages manqués parisiens, une désorganisation totale de leur jeu et un Bordeaux dominateur sur tous les points de rencontre... D'où le 44 à 6 du score final, lourd mais représentatif. Néanmoins, au milieu de tout ça et bien avant l'ultime essai de Romain Buros pour sécuriser le bonus à la sirène, difficile de ne pas remettre la lumière sur l'essai de Ben Lam peu avant l'heure de jeu. Décalé par Buros dans son couloir à 40 de la ligne, Lam a fait du Lam. Accélération pour déposer la défense puis percussion de l'espace afin de se débarrasser du pauvre Coville, puis de résister à Grobler pour plonger en coin. Fort ! Et de plus en plus important dans le jeu de l'Union, qui grimpe à la 4ème place après ce succès.

