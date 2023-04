RUGBY. XV de France. Baptiste Serin va-t-il arracher un ticket pour la Coupe du monde ?

Demi de mêlée exemplaire et indiscutable avec Toulon, les performances de Baptiste Serin cette saison pourraient lui permettre de gagner un billet avec les Bleus pour la Coupe du monde.

"En 9, l'ordre aujourd'hui, si on sort la liste des 42, c'est 1. Antoine Dupont, 2. Maxime Lucu, 3. Baptiste Couilloud." C'est ce qu'avait déclaré Fabien Galthié, il y a un an, avant le Tournoi des 6 Nations. Même si la place de titulaire en tant que demi de mêlée est acquise depuis un certain temps par Antoine Dupont, celles qui suivent varient constamment. Avec d'excellente performance avec Toulon (meilleur joueur du mois de mars en Top 14), Baptiste Serin peut croire à une place parmi la liste de Fabien Galthié le 21 juin prochain pour la coupe du monde en France. En effet, le joueur de la Rade a profité de l'absence de Nolan Le Garrec (Racing 92) pour que son nom revienne sur le devant de la scène. En 2023, Serin c'est huit victoires sur neuf matchs et un rendez-vous avec l'équipe de France. RUGBY. 15 de France. Laissé à la maison pour le 6 Nations, Baptiste Serin a-t-il abdiqué ?Deux après sa dernière convocation avec les Trricolores, le joueur de 28 ans a fait son retour à Marcoussis lors de la préparation du match de l'Ecosse pour le dernier tournoi des 6 nations. L'ancien bordelais se donne à 100 % avec Toulon pour retrouver sa place, comme il l'expliquait dans le Midol en février dernier : "Fabien Galthié m’a dit sur quoi il m’attendait. À moi de bosser en ce sens pour retrouver une place. Ça passera par les résultats avec Toulon et j’en suis conscient. Une chose est sûre : je donnerai tout et je ne lâcherai rien. »

Les cartes sont rebattues pour la coupe du monde

La place du numéro 1 étant prise au poste de demi de mêlée, la concurrence va être rude afin d'obtenir un billet en coupe du monde pour Couilloud, Coly, Le Garrec, Lucu et Serin. Même si l'actuel bordelais s'est imposé en tant que numéro 2 grâce à sa gestion des fins de matchs avec l'équipe de France, rien n'est encore fait. Le manque d'expérience de Baptiste Couilloud et la jeunesse de Nolan Le Garrec et Léo Coly pourrait leur faire défaut face à Serin et ses 42 sélections. À lui maintenant de faire sa place pour vivre son rêve. "Je donnerai tout pour y être. C’est un objectif pour moi, je ne lâcherai rien. C’est un rêve, c’est une Coupe du monde en France", annonce-t-il pour RMC Sport en mars dernier.