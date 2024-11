TOP 14. Aviron Bayonnais. L'heure de la retraite a-t-elle enfin sonné pour Camille Lopez ?

Camille Lopez : la dernière passe. Convaincu par le staff bayonnais, l’ouvreur expérimenté renonce à la retraite et jouera une saison supplémentaire en Top 14.

C'était presque acté : Camille Lopez, à 35 ans, semblait prêt à tirer sa révérence à l’issue de la saison en cours. Mais l’histoire n’est pas encore terminée.

Selon Sud Ouest, l’ouvreur basque a finalement décidé de prolonger l’aventure pour une année supplémentaire avec l’Aviron Bayonnais. Une rencontre décisive avec les dirigeants est prévue ce vendredi pour finaliser les détails.

Face à l’usure d’une carrière bien remplie, Camille Lopez avait exprimé, ces derniers mois, son envie de raccrocher les crampons. Pourtant, le staff de l’Aviron n’a pas tardé à le recontacter.

Un rôle de mentor et de leader

Dans un contexte où l’expérience reste une valeur précieuse, il lui a été proposé de prolonger son contrat, afin de continuer à guider le collectif bayonnais en Top 14.

Le profil de Lopez, à la fois stratège hors pair et meneur respecté, reste un atout considérable pour l'Aviron Bayonnais. Sa maîtrise du jeu au pied et sa vision tactique ont permis au club de briller dans l’élite du rugby français. En plus de ses performances sur le terrain, son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs est largement salué.

Une décision mûrement réfléchie

Ce retournement de situation ne s’est pas fait à la légère. Après des discussions avec ses proches et le staff, Lopez a sans doute estimé pouvoir encore apporter à son équipe, tout en préparant l'après-rugbuy. Cette prolongation s’inscrit donc comme un dernier défi avant la fin de sa carrière.

Avec ce choix, l’Aviron Bayonnais mise sur la continuité et la stabilité à l’ouverture. De quoi rassurer les supporters et renforcer l’ambition d’un club qui ne veut plus se limiter au simple objectif du maintien. Lopez entamera-t-il cette nouvelle saison avec la même détermination qui l’a toujours animé ? Une chose est sûre : le public de Jean-Dauger saura lui rendre hommage, match après match.