TOP 14. Avec Lucu, Penaud et LBB, l'UBB au complet ? La compo probable contre le Stade Toulousain

Après le sacre du XV de France, l'UBB pourrait être au complet pour recevoir le Stade Toulousain dimanche. Seule une star écossaise pourrait manquer à l'appel.

Le rugby ne s’arrête jamais. Le Tournoi des Six Nations est à peine terminé qu’il est déjà temps d’enchainer avec le Top 14. Quel plaisir de retrouver les clubs du championnat de France avec, comme toujours, des chocs à tous les niveaux. Le défi pour ces formations sera bien évidemment la gestion de la récupération des internationaux après des joutes européennes intenses.

L’Union Bordeaux-Bègles recevra le Stade Toulousain ce dimanche au stade Matmut Atlantique. Cette affiche sera assurément la plus impactée par les périodes de récupération des Tricolores.

Yannick Bru et Ugo Mola doivent donc gérer au mieux leurs joueurs dans le but d’arriver le plus frais possible en phases finales. D’autant que celles de Champions Cup débuteront dans deux petites semaines. Si la gestion de l’effectif stadiste n’est pas encore connue, la plupart des Girondins devraient être sur le pré.

Les Bleus de l'UBB bien présents

« Je retourne à l’entraînement mardi avec mon club. Je prendrai mes vacances un peu plus tard. », a déjà annoncé le demi de mêlée Maxime Lucu dans les colonnes de Sud Ouest. Ses coéquipiers pourraient faire de même et partir en vacances la semaine suivante, à l’occasion du déplacement au Racing 92.

Pour rappel, les joueurs de l’UBB les plus utilisés par le staff du XV de France ont été Bielle-Biarrey, Moefana, Penaud et Lucu. Matthieu Jalibert, titulaire à Twickenham, a bénéficié d’une semaine de repos avant le sacre des Bleus face à l’Écosse. Il sera donc bien présent pour affronter les hommes d’Ugo Mola dimanche.

𝟔 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 🏆



Pour cette 4e journée du Tournoi des Six Nations, sept de nos girondins étaient sur les terrains. Avec deux belles victoires en Irlande pour nos Bleus et nos Bleuets et une victoire face au Pays de Galles pour notre écossais Jonny Gray.



Notre article ➡️… pic.twitter.com/7hC9O84YB2 — Union Bordeaux Bègles (@UBBrugby) March 10, 2025

Même chose pour les joueurs ayant multiplié les allers-retours entre Bordeaux et Marcoussis. Les avants Marko Gazzotti et Maxime Lamothe sont de ceux-là.

Quid de Jonny Gray ?

Seule interrogation : la présence ou non de l’Écossais Jonny Gray. Touché à un genou et forfait de dernière minute face aux Bleus, on ne connait pas encore l’état de santé du deuxième ligne. En ce sens, le retour de Pierre Bochaton, blessé de longue date au dos, sera précieux à ce poste.

« On sait qu'on va affronter une équipe qui est première du championnat qui a énormément de qualité qui pose des problèmes à beaucoup de monde et qui va avoir à cœur de se racheter du match qu'on a gagné là-bas cet hiver, donc on sait déjà que l'opposition va être très très corsée », a déjà annoncé Mahamadou Diaby dans l’émission 100% UBB.

Le ton est donné, rendez-vous dimanche soir 21 heures pour une grande explication entre les deux cadors du championnat.