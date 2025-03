6 Nations. Lucu/Ntamack, que faut-il espérer de cette charnière (quasi) inédite avec le XV de France ?

Lucu/Ntamack, une association rare avec le XV de France, qui ne s’est produite qu’une seule fois, en novembre 2022 face au Japon, Antoine Dupont étant alors suspendu.

Maxime Lucu fêtera donc sa première titularisation avec le XV de France depuis plus d’un an. Et ce, suite à la blessure d’Antoine Dupont le week-end dernier en Irlande.

Le Bordelais avait suppléé le Toulousain avec brio pendant 50 minutes et sera donc naturellement reconduit par le staff des Bleus, qui appréciait déjà grandement son profil jusqu’ici. Ainsi, Lucu fêtera sa 10ème titularisation en sélection : pas mal, vu le vivier français au poste.

Il y a toujours de la réflexion avant de choisir un joueur, mais quand on voit la performance de Max, impossible de le sortir sauf si on a prévu une rotation. Dans le choix de la sélection, la performance est forcément présente. Il a répondu présent. Sans aucun doute." - Fabien Galthié en conférence de presse

Nouveauté ou presque en revanche, l’enfant du Pays Basque sera associé au numéro 10 préféré de Galthié : Romain Ntamack. Une association rare, qui ne s’est produite qu’une seule fois, en novembre 2022 face au Japon, Antoine Dupont étant alors suspendu.

Ce jour-là, la spontanéité entre les deux garçons n’avait pas sauté aux yeux, les Bleus étant gênés par les Nippons sur une pelouse glissante… jusqu’en l’entrée d’un certain Matthieu Jalibert, en feu, qui réalisa très certainement son meilleur bout de match sous le maillot frappé du coq.

Ailleurs, le Jason Statham de Chaban avait déjà été associé à 6 reprises avec son compère favori de l’UBB, Matthieu Jalibert, et 2 fois avec Antoine Hastoy, dont certains ont depuis dû oublier que le Rochelais jouait encore au rugby.

Le flegme face à la fougue

Samedi soir, Maxime Lucu et Romain Ntamack vont donc s’asseoir à côté dans le vestiaire pour la 2ᵉ fois de leur carrière face à l’Écosse. Faut-il craindre un manque de repères communs ?

La 2ᵉ période face à l’Irlande semble insister sur un non, le crâne lisse connaissant parfaitement le système bleu quand l’homme au volume de cheveux le plus impressionnant du groupe France ne demeurant pas un grand imprévisible.

Ainsi, sans faire de vagues et malgré une dissonance capillaire, les deux demis devraient parfaitement gérer la conduite du jeu du XV de France samedi, face à l’Écosse de Finn Russell, derrière un pack probablement dominateur.

Le flegme face à la fougue, donc. Mais derrière eux, les deux lignes de 3/4 les plus alléchantes d’Europe. Gage, normalement, que les spectateurs du Stade de France en auront quoi qu’il en soit pour leur argent…