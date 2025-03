XV DE FRANCE. Critiqué, écarté… et maintenant décisif : la revanche de Maxime Lucu

Critiqué en 2024, il a fait taire les sceptiques avec une prestation magistrale en Irlande. Une seule défaite en 26 sélections, et un titre à portée de main : Maxime Lucu brille avec les Bleus.

Il y a un an, tout le monde le voyait déjà hors du groupe France. Trop gestionnaire, pas assez tranchant, incapable d’impulser du rythme… Maxime Lucu a essuyé les critiques après un Tournoi 2024 raté, où il avait fini par perdre sa place au profit du jeune Nolann Le Garrec. Son avenir en Bleu semblait bouché. Mais comme souvent dans sa carrière, il a prouvé qu’il méritait sa place.

Samedi dernier à Dublin, le Basque a signé la meilleure prestation de sa carrière internationale, dans un match crucial face à l’Irlande. Remplaçant sur le banc à sept avants, il a dû entrer à la 28ᵉ minute après la blessure d’Antoine Dupont. Une situation qui aurait pu le paralyser. Au lieu de ça, il a pris le contrôle de la rencontre.

6 Nations. Le retour du boss de la défense du XV de France ? Fickou, une présence rassurante au centre

Un match XXL à l’Aviva Stadium

Dès son entrée, Lucu a parfaitement exécuté le plan de jeu des Bleus. Son jeu au pied long et précis a permis de repousser les Irlandais loin du camp tricolore, tandis que sa gestion autour des rucks a fluidifié le jeu français. Plus qu’un simple gestionnaire, il a été décisif, notamment avec cette chistera lumineuse qui envoie Paul Boudehent à l’essai à la 47ᵉ minute, tournant du match.

"On a pris un pari, et aujourd’hui, on l’a réussi", a-t-il déclaré au micro de France TV après la victoire 42-27 en Irlande. Mais plus qu’un pari, c’est une vraie revanche pour lui, après une année compliquée.

Le porte-bonheur des Bleus

Si certains doutaient encore de son importance en Bleu, une statistique devrait les faire réfléchir : Maxime Lucu n’a perdu qu’un seul match en 26 sélections. Sa seule défaite remonte à l’humiliation subie par les Bleus contre l’Irlande en 2024 (17-38). Depuis, il a enchaîné les victoires et pourrait décrocher son deuxième Tournoi des Six Nations, après celui de 2022.

Loin des projecteurs, il s’est toujours imposé grâce à sa régularité et son mental. Un trait de caractère qui le suit depuis ses débuts. Parti de Pro D2 avec Biarritz, il a gravi les échelons sans faire de bruit, s’imposant à l’UBB et devenant un cadre incontournable du club girondin.

Le défi de l’Écosse : finir en beauté

Samedi, il sera titulaire contre l’Écosse dans une rencontre décisive pour le titre. Son rôle sera clair : mener les Bleus vers la victoire et montrer qu’il est indispensable derrière l’irremplaçable Dupont. "Gagner un titre ferait énormément de bien à l’équipe de France, après tout ce qu’on a vécu depuis la Coupe du monde", confiait-il après l’Irlande.

Un trophée samedi, et il pourra définitivement refermer le chapitre des doutes. Maxime Lucu, le boudé en 2024, pourrait bien être le héros de 2025.

6 Nations. Même les Anglais sont sous le charme : ''Quand les Bleus jouent comme ça, ils sont inarrêtables !''