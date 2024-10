TOP 14. Avec Dupont, Ramos mais sans Ntamack : la composition probable du Stade Toulousain pour affronter le RCT

Pour accueillir Toulon, Ugo Mola pourrait opter pour une charnière 100% tricolore Dupont-Ramos, ce qui serait leur première association cette saison.

Trois jours après leur victoire solide à Pau (14-22), les Toulousains ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi à Ernest-Wallon. Avec le choc face à Toulon qui approche, les hommes d'Ugo Mola sont presque au complet et pourraient aligner une équipe très compétitive dimanche soir (21h05) au Stadium de Toulouse.

Des retours en force pour affronter le RCT

La bonne nouvelle pour les supporters toulousains, c’est le retour de plusieurs cadres. Selon le Midi Olympique, Théo Ntamack et Pierre-Louis Barassi, absents la semaine dernière, ont participé à la séance collective et postulent pour une place dans le groupe face à Toulon. Ntamack, touché aux adducteurs contre Clermont lors de la 6ᵉ journée, semble avoir retrouvé ses jambes, tandis que Barassi, gêné par un mollet, est, lui aussi, sur le pont.

Mais ce n’est pas tout : Thomas Ramos, absent lors du déplacement à Pau, s’est entraîné normalement. L’arrière polyvalent est donc en lice pour faire son retour dans le XV de départ. De quoi ajouter encore un peu plus de poids à une ligne de trois-quarts déjà bien fournie.

Le noyau dur est là

À Pau, les Rouge et Noir ont fait le travail sans se blesser. Pas de casse, ce qui signifie qu'on devrait voir les cadres comme Antoine Dupont, Anthony Jelonch, et Peato Mauvaka sur la pelouse dimanche. De quoi sérieusement faire trembler les Varois.

Seuls Julien Marchand et Naoto Saito sont ménagés en début de semaine. Leur participation au match contre Toulon reste incertaine, mais une décision sera prise ce mercredi après des évaluations médicales. Rien de trop alarmant, mais le staff préfère jouer la prudence avec ses hommes forts.

Des jeunes prêts à en découdre

Du côté des espoirs, Valentin Delpy, le jeune demi d’ouverture, est de retour et prêt à reprendre du service. En revanche, Kalvin Gourgues doit encore patienter avant de retrouver le contact, même s'il s'entraîne avec le groupe. Quant à Naïm Ben Alla, actuellement prêté à Carcassonne en Nationale, il a été invité à participer à la séance pour que le staff évalue son évolution.

Castro-Ferreira toujours sur le flanc, Romain Ntamack en attente

Enfin, parmi les grands absents, on retrouve Mathis Castro-Ferreira, qui n’a toujours pas reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement collectif après sa fracture au visage en pré-saison. Le troisième ligne attend l’accord du chirurgien pour revenir en jeu. Physiquement, il est prêt, mais le staff veut éviter tout risque inutile.

Et que dire de Romain Ntamack, qui souffre toujours d'une déchirure au mollet. Il doit passer des examens ce mercredi pour faire le point sur sa blessure et sa durée d’indisponibilité. Déjà forfait pour le match France - Japon (9 novembre), l’ouvreur espère être rétabli à temps pour affronter la Nouvelle-Zélande le 16 novembre.

La Composition Probable

Au vu des dernières infos, on pourrait s’attendre à une composition toulousaine de haut vol face à Toulon. Avec les retours de Ramos, T. Ntamack et Barassi, et la présence des tauliers comme Dupont, Jelonch et Mauvaka, le Stade Toulousain semble bien armé pour ce choc. Reste à voir si Marchand et Saito seront aptes, mais quoi qu’il arrive, les Rouge et Noir devraient aligner une équipe capable de battre les Toulonnais.