TOP 14. Avant de recruter Tuisova, le Racing 92 était sur un coup encore plus gros !

Cette année, le Racing 92 a réalisé le plus gros coup sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine, avec Josua Tuisova. Néanmoins, Jacky Lorenzetti a avoué s'être intéressé à un autre joueur.

Jacky Lorenzetti rêvait de Penaud !

Dans les colonnes du Midi Olympique, le président du Racing 92 a avoué s'être penché attentivement sur le dossier de Damian Penaud, alors que celui-ci voulait quitter l'ASM. Pour revenir sur le transfert de Tuisova dans le club francilien, Lorenzetti a expliqué que ce n'était pas une mince affaire : "Quand le transfert s'est su, Josua a réalisé des performances extraordinaires : il a créé de la convoitise et d'autres clubs l'ont sollicité. Il a alors repesé sa décision, il avait peur de changer de lieu de vie... On a alors accéléré sur le choix de l'école pour les enfants, on a fait en sorte qu'il se sente en confiance et on attend désormais son arrivée avec impatience."

Puis, alors que ce dernier expliquait les dessous de ce recrutement de choix, il ne manqua pas de faire savoir que Damian Penaud était la cible numéro 1 du club : "Pour être clair, on pensait au départ faire signer un grand joueur français, Damian Penaud. Mais il ne voulait pas prendre de décision avant le début de l'année 2023, ce qui était pour nous trop tard. On avait en parallèle la possibilité de signer Tuisova et cela s'est donc fait assez rapidement." C'est alors assez fou de se dire que Penaud aurait pu être un joueur du Racing 92 la saison prochaine et non pas de Bordeaux, à quelques semaines près. Si l'ailier du 15 de France avait donné sa réponse plus rapidement, Tuisova ne se serait sans doute pas engagé avec les ciel et blanc. Néanmoins, les deux hommes restent des joueurs du Top 14, bien que les sollicitations extérieures soient alléchantes, et devraient croiser le fer la saison prochaine.

