VIDEO. TOP 14. ''Je vous dois une bière'', la discussion insolite entre l'arbitre et Machenaud !

Ce week-end, lors d'une mêlée entre les avants de Bayonne et La Rochelle, une scène totalement improbable s'est déroulée. Dans cette séquence vidéo, les valeurs de l'ovalie sont à leur paroxysme !

Alors que les avants de Bayonne et de La Rochelle tentent de refaire une mêlée, Maxime Machenaud, qui avait la balle en main afin d'introduire, se plaint d'une décision arbitrale. Il s'adresse alors à Ludovic Cayre à voix basse, et ce dernier s'empresse alors de justifier sa décision : "Si je me trompe, Mea Culpa alors, mais je le prends pour moi." Puis, alors que Machenaud, sourire aux lèvres, continue d'échanger quelques mots, l'arbitre du match va prononcer une phrase tout à fait surprenante. Ludovic Cayre s'avance vers l'ancien demi de mêlée du Racing 92, et lui glisse : "Si je me trompe, alors je vous dois une bière, mais honnêtement, je le prends pour moi." Plutôt sympathique comme discussion, qui en dit forcément long sur la relation entre les arbitres et les joueurs durant les matchs de rugby. Dans le même style, Romain Poite était un adepte des échanges amicaux avec les joueurs, lui qui n'hésitait pas à appeler ces derniers par leur prénom ! Nous vous mettons la séquence vidéo ci-dessous.