﻿TOP 14. Avant de le pleurer, le RCT profite à fond de son taureau All Black Leicester Fainga’anuku

De retour après deux mois d’absence, le All Black Leicester Fainga’anuku a illuminé Mayol en Champions Cup ce week-end. Toulon le regrette déjà…

Disons qu’il y a des ailiers néo-zélandais qui ont convaincu plus que d’autres, en France. Et notamment du côté de Mayol. Débarqué après une coupe du monde dans les pattes et avec une « shape » pas des plus rassurantes, Leicester Fainga’anuku a lui, pourtant, tenu son rang. D’autant qu’à 24 ans seulement à son arrivée dans le Var, l’ancienne terreur des Crusaders était attendue par le public toulonnais.

Un bulldozer All Black qui régale Mayol

Depuis plus d’un an maintenant, le jeune homme d’origine tongienne répond donc présent. Replacé au centre depuis un moment, il impose sa puissance physique et ses skills au milieu du terrain. Mais aussi régulièrement au ras, près des lignes, comme un 9ème avant. L’attrait de l’en-but avant tout…

Ainsi, après 23 matchs disputés avec les rouge et noir, le All Black a déjà inscrit 12 essais et fait rugir Mayol plus d’une fois sur ses charges rageuses. Le week-end dernier encore, pour son retour après 2 mois d’absence, l’antre toulonnais s’est levé pour l’applaudir au moment de sa sortie.

Il faut dire que ledit Leicester venait notamment d’inscrire un doublé face à Glasgow, décisif à en voir le score final (30 à 29). Un premier en puissance aux côtés de ses gros. Un second grâce à son gaz après avoir été placé dans l’intervalle par Sinzelle.

Un départ annoncé, mais une dernière mission à Toulon

Un retour dans le groupe qui va donc faire du bien à Toulon pour continuer sur sa lancée européenne. Et profiter du phénomène néo-zélandais jusqu’à la moelle, avant qu’il ne quitte le navire.

Car on le sait depuis plusieurs mois maintenant, Fainga’anuku retournera sur l’archipel maori l’été prochain, convaincu par Scott Robertson de retrouver les All Blacks.

A 25 ans à peine, l’avenir est encore devant lui. Mais s’il parvient à aider Toulon à s’offrir un titre avant de partir, peut-être que verra-t-il son nom graver son nom sur l’avenue des légendes…