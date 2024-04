RUGBY. TOP 14. Au pire moment, Pau perd une de ses pépites pour la fin de la saison !

Après une belle performance de la jeune garde face au Stade Toulousain, la Section Paloise perd une de ses pépites jusqu'à la fin de la saison.

Hugo Auradou vers une fin de saison

C'est une mauvaise nouvelle qu'a appris le staff de la Section Paloise cette semaine. Après une victoire qui leur a échappé en toute fin de match face à Toulouse, Pau s'est consolé par un point de bonus défensif, bien mérité.

Si le contenu est à garder, une blessure est venue assombrir le tableau. En effet, le jeune deuxième ligne de 20 ans était titulaire au coup d'envoi de la rencontre face à Toulouse, mais a laissé sa place à la 56ᵉ minute.

Cette sortie n'est pas anodine, car le champion du monde des moins de vingt ans l'été dernier s'est blessé à la cheville, et d'après les examens effectués, ça ne sent pas bon. Ce jeudi, le club a annoncé que le fils Auradou souffrait "d'une grosse entorse de la cheville" ce qui serait synonyme d'une saison terminée.

Pour le joueur, la déception doit être immense, car pour sa deuxième saison en Top 14, le garçon de 2m était le deuxième ligne le plus utilisé de l'alignement palois, avec 22 matchs au compteur, dont dix comme titulaire.

C'est simple, en Top 14, ce dernier n'a manqué aucune journée depuis le début de la saison, et s'est même payé le luxe de participer à deux rencontres de Challenge Cup. Il cumule ainsi 964 minutes toutes compétitions confondues.

Pénurie en deuxième ligne

Évidemment, cette nouvelle blessure ne présage rien de bon pour le staff de Pau, qui doit maintenant composer avec un autre joueur indisponible. Au même poste, Mickaël Capelli a été victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison, et reste toujours blessé.

Ensuite, le coéquipier des U20 d'Auradou, Brent Liufau, a été opéré de la cheville en fin d'année 2023, et n'a pas été annoncé de retour à la compétition dernièrement. L'Australien Steven Cummins est quant à lui gêné par des commotions à répétition, et n'a plus porté le maillot de Pau depuis septembre dernier.

Pour le reste de la saison, Sébastien Piqueronnies et son staff devront composer avec l'inépuisable Sam Withelock, Guillaume Ducat, Lekima Tagitagivalu et Steven Cummins si possible.

RUGBY. Pro D2. Le futur du BO entre reprises prometteuses et doutes persistants