TOP 14. ASM. Le Racing 92, premier vrai test pour les ambitions clermontoises : ''montrer que nous sommes une vraie équipe''

Ce samedi, l'ASM affronte le Racing 92 pour la 2e journée du Top 14. Après un succès convaincant contre Pau, les Clermontois veulent prouver qu'ils sont aussi redoutables en déplacement.

Ce samedi, l'ASM affrontera le Racing 92 à 16h30 dans le cadre de la deuxième journée de Top 14. L'équipe auvergnate se prépare à un premier déplacement sous tension. Après une victoire bonifiée contre Pau au Michelin, les hommes de Christophe Urios entendent poursuivre sur leur lancée, mais se montrent lucides face à l'armada francilienne.

Baptiste Jauneau, l’un des leaders clermontois malgré son jeune âge, n'a pas caché son excitation à l'idée de se mesurer à une équipe de la trempe du Racing. « Le Racing sort d’un gros match à Castres et voudra probablement réussir son entrée à domicile. On se prépare à un beau test », souligne le demi de mêlée via le site officiel du club.

Jauneau insiste également sur la nécessité de gommer les erreurs près des lignes adverses. « L’an dernier, nous avions manqué d’efficacité près des lignes. Ce fut aussi le cas face à Pau en première période, il faut que nous passions une étape en étant beaucoup plus réalistes. » La rigueur défensive et la discipline seront également au cœur des préoccupations auvergnates face à une équipe complète comme le Racing.

Du côté de Killian Tixeront, c'est l'envie de confirmer les bons signaux vus au Michelin qui prédomine. « Nous avons à cœur de confirmer à l'extérieur notre premier match et de montrer que nous sommes une vraie équipe aussi lorsque nous voyageons », déclare le troisième ligne.

On sait qu’Owen Farrell a beaucoup d’expérience, il faudra lui mettre de la pression mais on ne peut pas se focaliser que sur un seul joueur, le Racing a beaucoup d’autres sources de danger.

Frederic Charrier, l’entraîneur adjoint, met l'accent sur l'adaptation nécessaire pour ce genre de match. Si le terrain et le stade seront nouveaux, il rappelle que l’essentiel se passera sur le pré. « Le plus important n’est pas le terrain mais ce qu’il va se passer dessus : le contenu que nous allons être capables de mettre en place », insiste Charrier. Il compte sur la profondeur du groupe pour apporter de l’énergie et maintenir la concurrence au sein de l'effectif.

L'ASM le sait, le Racing est une équipe redoutable, aussi bien en termes de vitesse que de puissance. Les Auvergnats devront être capables de leur mettre une pression constante pour éviter de les laisser dérouler leur jeu. Un premier test crucial à l'extérieur pour jauger les ambitions clermontoises cette saison.