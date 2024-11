TOP 14. Après Vannes-UBB : Spitzer tire à boulets rouges sur l'arbitrage et s'expose aux sanctions

Jean-Noël Spitzer, manager de Vannes, n’a pas mâché ses mots après la défaite face à l’UBB. Il fustige un arbitrage influencé par les statuts des clubs et un entre-soi.

Après une rencontre spectaculaire entre Vannes et l’UBB qui a vu les Girondins réaliser un improbable come-back pour l’emporter 37-29, Jean-Noël Spitzer, le manager de Vannes, a exprimé son exaspération face à l’arbitrage. Via L’Équipe, le technicien vannetais n’a pas mâché ses mots, dénonçant un système qu’il juge inéquitable et empreint d’entre-soi.

Un arbitrage contesté

Pour Spitzer, certains choix de l’arbitre lors du match ont laissé un goût amer. « On n'a pas compris ce maul à 13. On avance très nettement. Pour moi, il y a une situation d'avantage. Je ne comprends pas l'arbitrage à ce moment-là », a-t-il confié.

Il pointe également des hors-jeu bordelais non sanctionnés sur des coups de pied trop courts. Selon lui, l’arbitrage aurait été influencé par le contexte : « Ce sont des matches télévisés, le soir, l'arbitre voit le score qui se creuse pour une équipe qui doit jouer le titre... Il va rééquilibrer, évidemment. »

« Une iniquité frustrante »

Le coach breton ne cache pas sa frustration. Il estime que les clubs comme Vannes subissent un traitement différencié par rapport aux « grands » du Top 14. « On arbitre les statuts des clubs. C'est frustrant, tout ton travail de la semaine peut être mis par terre par ça. C'est facile de nous mettre la tête sous l'eau. » Une déclaration qui pourrait valoir à Spitzer une convocation devant la Ligue, voire une sanction.

Au-delà du match, Spitzer a pointé une problématique plus large. « Citez-moi un arbitre du Grand Ouest qui arbitre dans le monde professionnel ? Aucun. » Malgré la présence d’une académie fédérale à Vannes depuis près d’une décennie, aucun arbitre de la région n’a atteint le haut niveau. « Jusqu'à l'année dernière, on travaillait avec un jeune du comité qui, pour moi, mériterait d'aller plus haut, et aujourd'hui il est bloqué. »

La LNR et la FFR attendues au tournant

Pour le manager vannetais, ce problème est symptomatique d’un rugby professionnel qui peine à s’ouvrir. Il dénonce un entre-soi au sein des instances qui freine la progression de certains talents, notamment en dehors des zones historiques du rugby français. « Il y a une différence entre être considérés et être respectés », a-t-il martelé.

Si les déclarations de Spitzer font grand bruit, aucune réaction officielle de la LNR ou de la FFR n’a encore été publiée. Le communiqué conjoint attendu pourrait clarifier la position des instances sur l’arbitrage et répondre aux critiques du manager vannetais. Reste à savoir si cette sortie médiatique suscitera des changements ou si elle restera lettre morte. Les instances pourraient choisir de ne rien dire pour ne pas influencer la commission de discipline en cas de citation.