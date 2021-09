Top 14. Après son K.-O. face à Biarritz, nouvelles rassurantes pour Matthias Haddad-Victor

Dans le match qui l'oppose au Biarritz Olympique, le jeune joueur rochelais s’est assommé sur un ‘‘plaquage mal maîtrisé’’.

L’image est impressionnante et a dû donner quelques frayeurs à certains. Dès l’entame du match entre le Stade Rochelais et le Biarritz Olympique, le jeune Matthias Haddad-Victor reste au sol après avoir voulu plaquer un adversaire. Il sera ensuite évacué sur civière. Une après-midi compliquée donc pour le champion du monde U20 qui connaissait, hier, sa première titularisation dans le pack rochelais. Cependant, il semblerait qu’il y a eu plus de peur que de mal, et heureusement. Dans un premier temps, entraperçu au bord du terrain plus tard dans la rencontre. Il a confirmé sur les réseaux sociaux que “tout va bien”. Top 14. Toulouse vs La Rochelle, la nouvelle grosse rivalité du rugby français ?

Selon des propos rapportés par l’Équipe, l'entraîneur des arrières rochelais, Sébastien Boboul, allait également dans ce sens : “Ça va, même juste après son K.-O. il avait bien récupéré. Il va bien. Il y a un protocole qui va être mis en place parce qu'on l'a vu sur les images, il a bien ramassé. Je suis très déçu pour lui, il était titulaire pour la première fois de la saison et il sort au bout de 30 secondes de jeu.” Il revient également sur les raisons de l’accident : “Au lieu de plaquer épaule gauche, il plaque épaule droite avec la tête sur le côté... c'est un problème de placement, il a voulu mettre beaucoup d'énergie sur ce plaquage, il n'a pas maîtrisé son geste.”