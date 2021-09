Top 14. Toulouse vs La Rochelle, la nouvelle grosse rivalité du rugby français ?

Toulouse et La Rochelle n'ont cessés de s'affronter dans des matchs aux issues épiques. Suffisant pour en faire la nouvelle rivalité de notre championnat ?

S'il y a bien une rencontre qui déchaîne les foules ces dernières années, c'est bien Toulouse vs La Rochelle ! Et pour cause, ces deux formations sont actuellement les plus dominatrices de notre championnat. Des matchs de galas, qui ne déçoivent quasiment jamais. En témoignent notamment les finales de Top 14 et de la Champions Cup de l'année passée, remportée toutes deux par le Stade Toulousain. Mais est-ce suffisant pour en faire l'une des grandes rivalités du rugby français ? Il est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Néanmoins, retour sur quelques faits marquants, qui ont forgé les débuts de cette nouvelle rivalité entre ces deux clubs.

Généralement, lorsque l'on évoque les matchs entre le Stade Toulousain et La Rochelle, il nous vient de suite en tête les deux finales perdues par les Maritimes la saison dernière. Mais beaucoup oublient qu'il y a deux ans de ça, les Toulousains et les Rochelais s'étaient déjà affrontés en phase finale : en demi, plus précisément. Ce samedi 8 juin 2019, les Maritimes se rendaient à Bordeaux pour y affronter des Hauts-Garonnais ultra-favoris, eux qui avaient marché sur le championnat tout au long de l'année. Loin de se dégonfler face à l'armada toulousaine, les coéquipiers de Romain Sazy ont cru pendant 60 minutes pouvoir créer l'exploit. Mais en face, les assauts répétés de Kolbe, Guitoune and co auront eu raison des bagnards. Une première désillusion pour les Rochelais, qui pouvaient tout de même capitaliser sur ce beau parcours pour revenir plus fort la saison d'après.