TOP 14 - Après 34 ans de bons et loyaux services, Jean-Marc Lhermet quitte l'ASM !

Le Directeur du Développement du club et l'ASM ont mis fin à leur collaboration. L'homme de 53 ans était membre du club depuis 1987 !

Toutes les bonnes choses ont une fin, certes. Mais l'accumulation de départs d'historiques du club semble fortement indiquer la fin d'une ère du côté de Clermont. Alors que Franck Azéma a été remplacé au pied levé par Jono Gibbes, c'est au tour de Jean-Marc Lhermet, le Directeur du Développement, de s'en aller. "Avec la saison 2021/2022 qui s’annonce l’ASM souhaite se projeter dans un nouveau cycle et une nouvelle dynamique, et dans ce cadre, Jean-Marc et le club ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration", a expliqué le club dans son communiqué.

Présent à Clermont depuis 1987, d'abord en tant que joueur et capitaine, puis à la tête du centre de formation, en tant que vice-président, Directeur sportif et donc chargé de la cellule de recrutement depuis 2016, l'homme de 53 ans quitte donc l'ASMCA après 34 ans de bons et loyaux services. C'est une grande page de l'histoire du club qui se tourne avec son départ.