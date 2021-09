Top 14. Aguilera sera en ébullition ! La venue de Toulouse fait exploser les ventes de places

Aguilera accueillera aisément plus de 10 000 spectateurs pour la venue de Toulouse. L'occasion de remarquer que l'engouement est total lorsque le champion de France se déplace.

Le Stade Toulousain fait venir les foules au stade, c'est un fait. Ce samedi, les champions de France se déplacent à Aguilera pour y affronter le Biarritz Olympique. Intouchables depuis le début de championnat dans leur antre, les Basques essaieront de faire chuter des Haut-Garonnais qui restent sur une série impressionnante de 9 succès d'affilés, toutes compétitions confondues. Et si le public biarrot a plus que jamais répondu présent lors des deux premières rencontres à domicile (victoire sur l'UBB et le Racing), avec des ambiances magnifiques à chaque fois, il devrait faire encore mieux ce week-end face au Stade Toulousain. En effet, France Bleu nous informe que le stade sera plein à craquer pour la venue des coéquipiers d'Antoine Dupont. En effet, plus aucune des 9 000 places assises n'est disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ce qui a donc contraint le club d'ouvrir des places en pesage coûtant entre 15 et 25 euros.

VIDEO. Harynordoquy, Poitrenaud, vous vous souvenez du dernier Biarritz vs Toulouse en Top 14 ?

Un Aguiléra qui accueillera donc ce samedi sous les coups de 17 heures plus de 10 000 personnes. Une rencontre qui s'annonce belle puisqu'en plus d'être un des classiques de notre championnat lors des années 2000, les deux clubs ne se sont plus croisés depuis 2014, et une victoire 16-6 des Toulousains en terre Basque. L'occasion donc également de remplir les caisses du club, avec tout ce monde amassait dans le stade. Surtout que les prix ont considérablement augmenté par rapport aux précédents rendez-vous. Par exemple, lors de la réception de l'UBB, le prix des places à Aguilera oscillait entre 7 et environ 50 euros. Idem pour la prochaine réception de Lyon (7 à 54 euros). Or pour la venue de Toulouse la place la moins chère est à 15 euros alors que l'on trouve la plus élevée à 89 ! L'effet Toulouse. Et n'allez pas croire que cela a découragé les nombreux supporters. Bien au contraire. Quand il restait la veille du coup d'envoi encore des places assises lors des précédentes rencontres, Aguilera affichait complet pour ce match de gala dès le début de la semaine. Totalement fou. Il faut savoir que cela est le cas dans plusieurs autres clubs du championnat. En plus de voir le Stade Toulousain garnir copieusement les tribunes des stades, on retrouve des offres ''gala'' lors de la venue de rouges et noirs. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Si l'on remonte à 2019, on remarque par exemple que le MHR augmentait légèrement (environ 5 euros) le prix des tickets lors de ces fameux matchs dits de ''gala''. On y retrouvait donc Toulouse, mais aussi l'UBB, Clermont, Lyon et Toulon.