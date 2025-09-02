TOP 14. À Bayonne Patat rempile, Travers s'installe : fin du feuilleton, mais pas des questions

Après des semaines de rumeurs et de discussions, l’Aviron Bayonnais a enfin sécurisé l’avenir de son manager Grégory Patat. L’homme fort du club prolonge de deux saisons.

Il aura fallu plusieurs semaines de tractations, quelques refus et beaucoup de spéculations pour en arriver là : Grégory Patat, 50 ans, prolonge son aventure à Bayonne jusqu’en 2028.

Le manager, arrivé aux commandes en 2022 au moment de la remontée en Top 14, est désormais solidement installé. Une prolongation qui vient récompenser un parcours remarquable : maintien dès la première saison, qualification historique en Champions Cup et, surtout, une demi-finale du Top 14 en juin dernier.

Gregory Patat prolonge avec l'Aviron Bayonnais jusqu'en 2028 !



Une signature loin d'être gagnée d'avance

Pourtant, rien n’était gagné d’avance. Patat avait refusé une première offre fin août, demandant des garanties sur ses prérogatives, notamment sur la gestion du groupe professionnel et les compositions d’équipe. L’arrivée de Laurent Travers cet été en qualité de directeur du rugby avait semé le doute.

Avec son expérience de plus de vingt ans au plus haut niveau, l’ancien patron du Racing 92 devait piloter toute la politique sportive du club. Mais son installation au-dessus de Patat a créé un climat de méfiance, y compris dans les tribunes, où certains supporters ont exprimé leur colère.

Au président de clarifier les rôles

Philippe Tayeb, président de l’Aviron, a tenu à clarifier les rôles : Patat gardera la main sur l’équipe professionnelle avec son staff, tandis que Travers se concentrera sur le centre de formation, la cellule recrutement et l’accompagnement du staff. Un partage des responsabilités qui demande encore du temps pour s’ajuster. « L’apport de Laurent est précieux, mais il faut que tout le monde en prenne conscience », a insisté Tayeb au micro d’Ici Pays Basque.

La situation de Bayonne est quand même dingue. Sauf finale, la nouvelle organisation du club sonnera comme à un échec. La saison n’a même pas commencé, et déjà les articles font état de grosses tensions et de dissensions. Il faut dire que le déclassement de G.Patat est stupéfiant — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) August 29, 2025

Si la prolongation de Patat met fin au suspense, elle n’éteint pas totalement les tensions. Travers n’a signé que pour une année, histoire de « voir comment ça se passe », preuve que la greffe n’est pas encore assurée. Quant aux supporters, très attachés à Patat, ils ont pesé dans le climat général.

Sur le terrain, l’Aviron débutera sa saison samedi à Perpignan avec une certaine sérénité retrouvée. Les dirigeants espèrent que cette prolongation permettra de stabiliser l’environnement et de poursuivre la progression du club. Mais si l’équilibre entre Patat et Travers se trouve, Bayonne pourrait franchir un nouveau cap. Sinon, le feuilleton pourrait vite reprendre.