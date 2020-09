Top 14 - A 13 contre 15, le Stade Toulousain échoue de peu face à Clermont [VIDÉO]

Le retour du Top 14 et du match du dimanche soir a tenu ses promesses. Ce Clermont vs Toulouse a ravi les supporters, notamment toulousains.

Depuis l'arrêt des championnats, le rugby nous avait manqué. Et il est revenu les deux pieds en avant pour notre plus grand plaisir. Ce dimanche, Clermont recevait le Stade Toulousain pour une affiche haute en couleur. Si les couleurs ont plutôt été rouges avec ces deux cartons infligés aux deux secondes lignes Joe Tekori (35e) et Richie Arnold (50e). Le premier fait suite à un coup de coude au visage sur Fritz Lee tandis qu'Arnold écope du carton après avoir plaqué bien trop haut.

On se disait le Stade Toulousain mort, mais ce n'était sans compter la qualité de cette équipe et son caractère. Ou le manque de gestion des Clermontois pourtant en supériorité numérique. Au retour des 20 minutes de mi-temps, les Toulousains ont accéléré avec un essai d'Elstaadt et de Dupont, bien confirmés par le pied de Romain Ntamack face aux perches. A 3 points et quelques minutes de la fin du match, les Toulousains ont l'occasion de renverser totalement la vapeur en arrachant un match nul. Mais l'envie de gagner ce match après une première mi-temps compliquée a poussé les joueurs d'Ugo Mola à aller chercher la touche. Maul enterré, et les Toulousains terminent dans les 22 mètres clermontois avec une dernière munition balle en main suite à la récupération sur touche adverse d'Alban Placines. Ce match a clairement lancé la saison de Top 14 en mettant en confiance les Toulousains, mais sans rassurer les Clermontois. Côté Toulouse, il faudra attendre la sanction de Joe Tekori et Richie Arnold pour le quart de finale de Champions Cup face à l'Uslter.