TOP 14. 3 choses à savoir sur Kyle Godwin, la recrue phare de Lyon

Pour la saison prochaine, le LOU s'est attiré les services de l'international australien Kyle Godwin, afin de combler les départs de Ngatai et Barassi.

1) Une histoire similaire à celle de David Pocock

Bien qu'international australien (1 sélection), Kyle Godwin n'est pas né au pays d'Oz. Originaire du Zimbabwe (né Harare), Kyle et ses parents (fermiers) ont dû fuir le pays lorsque celui-ci avait 8 ans, à cause de la politique agraire du président de l'époque Robert Mugabe. À cette époque, les propriétaires blancs étaient dépossédés de leurs terres, puis chassés au début des années 2000. Une situation très similaire à celle de la famille de David Pocock, qui avait également dû partir de la ville de Gweru. Un départ qui permis à Kyle de découvrir le rugby assez jeune, notamment du côté de Perth avec le Western Force.

RUGBY. Pocock, Mtawarira... ces joueurs nés au Zimbabwe devenus mondialement connus ensuite 2) Un joueur ultra polyvalent

On le sait, la polyvalence est un atout de taille dans le rugby moderne. De plus en plus de joueurs se spécialisent à plusieurs postes, afin d'avoir un maximum de chances d'être présent sur la feuille de match. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Kyle Godwin ne déroge pas à la règle, bien au contraire ! Centre de formation, celui-ci est tout aussi à l'aise en 12 comme en 13, son physique lui permettant d'occuper ces deux positions (1 mètre 87, 99 kilos). De même pour le poste d'ailier, sa pointe de vitesse et sa puissance lui permettant de rivaliser avec ses adversaires. Mais ce n'est pas tout ! Car oui, Godwin a également dépanné à quelques reprises en numéro 10. Doté d'une bonne vision de jeu et d'un pied loin d'être affreux, l'ancien joueur de la Western Force est donc capable de couvrir quasiment toutes les positions de derrière. Sans compter le poste d'arrière qui, même s'il n'y a jamais joué, pourrait potentiellement lui convenir au vu de ses qualités physiques...

POINT TRANSFERTS. Top 14. Armitage en Nationale, Latu sur le départ, Godwin confirme son arrivée 3) Déjà une expérience du rugby européen

Tout au long de sa carrière, le joueur de 30 ans a connu de nombreux clubs, comme notamment les Brumbies et la Western Force. Il a d'ailleurs passé la plupart de sa carrière en Australie, mis à part deux saisons, de 2018 à 2020. À cette époque, Kyle Godwin a porté le maillot du Connacht, et a participé à la Challenge Cup, ainsi qu'à la Champions Cup. Une expérience européenne qui lui permettra certainement de ne pas se sentir totalement dépaysé en France. D'autant qu'avec le club irlandais, Godwin a déjà affronté quatre équipes françaises : Bordeaux, Toulouse, Perpignan (deux fois), et Montpellier (deux fois). 6 rencontres parmi lesquelles l'Australien a inscrit 4 essais. Vous l'aurez compris, ce dernier a déjà connu un avant-goût de ce qui l'attend cette saison en championnat. À voir désormais si Godwin s'intègre bien au championnat de France, qui, on le sait, n'est pas toujours facile pour les joueurs sudistes.

