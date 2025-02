TOP 14. 288 matchs, 51 essais, cette légende du championnat va raccrocher les crampons

Julien Dumora a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Il intégrera le staff du Castres Olympique dès la saison prochaine.

Après onze saisons sous les couleurs du Castres Olympique, Julien Dumora s’apprête à raccrocher les crampons pour endosser un tout nouveau rôle. À 36 ans, l’infatigable arrière aux 263 matchs avec le CO a décidé de franchir le pas : dès la saison prochaine, il intégrera le staff tarnais en tant qu’entraîneur des trois-quarts. Une suite logique pour celui qui incarne le club depuis près d’une décennie.

Un dernier tour de piste

Si l’idée de prolonger d’une saison supplémentaire a traversé l’esprit du natif de Tarbes, il a finalement opté pour la voie du coaching. Un choix mûrement réfléchi, facilité par l’évolution du staff castrais et la promotion de Xavier Sadourny. "Le club m’a laissé le choix, mais je ne voulais pas prendre le risque de la saison de trop", confie Dumora dans le communiqué du club. "J’ai toujours été attiré par l’entraînement et j’ai trouvé ici l’opportunité parfaite pour me lancer."

Encore performant cette saison avec neuf titularisations en dix matchs, l’arrière castrais aurait pu continuer à apporter son expérience sur le terrain. Mais l’appel du banc a été plus fort. Déjà impliqué dans la formation des jeunes Crabos du CO, il va désormais transmettre son savoir aux lignes arrières professionnelles.

Une légende castraise

Arrivé en 2014 dans le Tarn, Dumora s’est rapidement imposé comme un élément clé du Castres Olympique. Son jeu au pied, sa lecture du jeu et sa polyvalence en ont fait un atout pour tous les entraîneurs qu’il a côtoyés. En 2018, il faisait partie des hommes forts du sacre en Top 14, inscrivant un essai décisif en demi-finale contre le Racing 92.

Sa longévité au plus haut niveau, il la doit à sa rigueur et son intelligence de jeu qui lui permettront d’aborder sereinement sa nouvelle mission. Car s’il est encore aujourd’hui un joueur influent sur le terrain, c’est désormais depuis le bord de touche qu’il guidera ses anciens coéquipiers.

Quel impact sur le CO version 2025 ?

Le Castres Olympique, qui mise depuis plusieurs saisons sur la continuité et l’identité du club, s’offre ainsi un relais naturel entre l’ancienne et la nouvelle génération. Avec un effectif toujours compétitif et des talents à polir derrière, Dumora aura la responsabilité de redonner du liant à une ligne de trois-quarts parfois en manque d’inspiration.

Cette transition s’inscrit parfaitement dans l’ADN du CO, où l’esprit familial et la transmission sont des valeurs essentielles. En restant dans un environnement qu’il connaît par cœur, Dumora pourra imposer sa patte sans bouleverser le club.