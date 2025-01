TOP 14. 2/11 pour Toulon, le RCT va-t-il conjurer le sort face au Stade Rochelais ?

Le Stade Rochelais fait trembler Toulon depuis 5 ans ! Les Maritimes enchaînent les succès face aux Rouge et Noir, qui devront livrer un gros combat pour briser cette mauvaise série.

Le RC Toulon va-t-il enfin briser la "malédiction rochelaise" ? On exagère un poil. Mais force est de constater que les Maritimes ne réussissent pas vraiment aux Varois ces dernières saisons. Ce dimanche, les Rouge et Noir accueillent les Maritimes pour la 15e journée de Top 14 avec une statistique qui pique : depuis le 6 octobre 2019, les Varois ne se sont imposés que deux fois face aux Jaune et Noir. Autant dire que la méfiance est de mise sur la Rade.

Un historique à l'avantage des Rochelais

Depuis 2020, le Stade Rochelais a largement pris l'ascendant sur le RCT avec neuf victoires en onze confrontations. La dernière à Mayol, en juin 2024, s'est soldée par un succès 34-29 des Maritimes dans le cadre des barrages. Nul doute que les hommes de Mignoni, dominés de peu à l'aller 19 à 15, voudront prendre leur revanche.

Mais attention, ils avaient également eu du mal à battre les protégés de Ronan O'Gara il y a près d'un an. Ils s'étaient imposés en janvier dernier sur le fil (25-23) à la faveur d'une pénalité de Melvyn Jaminet. Preuve que malgré le soutien du public, le Stade Rochelais n'est pas une équipe qui réussit franchement à Toulon.

Mayol, un avantage en trompe-l'œil ?

Si l'on pourrait penser que le RCT est plus à l'aise dans son antre, les chiffres racontent une autre histoire. En mai 2023, ce sont les Rochelais qui avaient empoché les points de la victoire, en ne laissant que des miettes aux Varois (8-23). Idem en février 2021 avec une victoire 29 à 11.

Depuis 2020, on ne constate qu'un seul vrai match référence du RCT face au Stade Rochelais. En mars 2022, Cheslin Kolbe s'était fendu d'un doublé et Toulon avait infligé sa plus grosse défaite de la saison au club à la caravelle (41-11). Lequel avait fait le voyage sans certains de ses cadres, mais avec une composition compétitive.

Un choc crucial pour la suite

Ce dimanche, il y aura aussi des absents de marque dans les rangs des visiteurs. Puisque les Tricolores ont été appelés par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Le RCT compte aussi quelques absents. Mais il y aura du beau monde dans les rangs du Rugby Club toulonnais. De quoi laisser penser que les joueurs au muguet auront cette fois-ci le dernier mot.

Côté toulonnais, l'absence prolongée de Charles Ollivon est un coup dur, tant son impact est précieux dans le combat et le leadership. Les Rochelais, eux, pourront compter sur une ossature solide même si des rotations sont à prévoir.

Un duel sous tension

Avec des dynamiques contrastées, ce match est important pour les deux formations. Toulon, actuellement dans la course aux phases finales, doit impérativement engranger des points avant la trêve pour conserver sa bonne dynamique. Tout en montrant que le revers à Sale n'était qu'une erreur de parcours. En face, La Rochelle cherche à consolider sa place dans le top 6 et surtout à ne pas se laisser distancer par les machines que sont l'UBB et le Stade Rochelais.

Les affrontements entre ces deux équipes sont souvent intenses, avec un duel physique qui s'annonce musclé. Toulon devra répondre présent face à la puissance maritime, sous peine de voir encore La Rochelle repartir avec la victoire. Rendez-vous dimanche pour savoir si le RCT saura enfin dompter sa bête noire ou si les Rochelais poursuivront leur règne sur la Rade.