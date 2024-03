TOP 14. Gaëtan Germain, entre espoir et désillusion: La route sinueuse vers le retour

Blessé il y a plus d'un an, l'arrière de l'Aviron Bayonnais, Gaëtan Germain, ne sera pas disponible jusqu'à la fin de la saison...

Deux années cauchemardesques

Il semble loin pour Gaetan Germain, le temps où il enfilait les transformations et pénalités des quatre coins du terrain ! Le joueur de Bayonne souffre encore du genou, et rien ne semble présager de bonnes nouvelles.

En ce début de semaine, l'Aviron Bayonnais a communiqué sur la blessure de son joueur, qui s'est également exprimé à ce sujet. La sentence est donc tombée, Germain ne reviendra pas cette saison. Le club explique que "de nombreuses lésions associées, notamment cartilagineuses, ont compliqué la rééducation et une seconde chirurgie a été réalisée en septembre 2023."

Pour rappel, l'ancien joueur de Brive avait été victime d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit le 26 novembre 2022 à Montpellier en TOP 14, il y a donc plus de 16 mois ! Ce dernier est pourtant sous contrat avec Bayonne jusqu'en juin 2025.

Le club indique que l'arrière et buteur de la formation basque "intégrera prochainement le centre médical de la FFF à Clairefontaine (Yvelines) pour un séjour de réathlétisation." Le principal intéressé est revenu sur cette blessure qui lui pourrit la vie.

"Il y a du mieux mais cela n’est toujours pas suffisant pour réintégrer le groupe, c’est pourquoi nous avons pris la décision de tirer un trait sur cette saison et de tout mettre en œuvre pour revenir en forme l’été prochain."

Néanmoins, celui qui a passé plus de 680 points sous le maillot de Bayonne témoigne du soutien qui lui ai apporté au quotidien : "C’est plutôt compliqué au niveau du moral, les émotions de Jean-Dauger me manquent beaucoup, mais j’ai la chance d’être bien entouré. Oui le club est présent, les entraîneurs me demandent souvent comment ça évolue et ce soutien est précieux. Et oui effectivement les gens et les supporters ont souvent une petite attention et je voulais profiter de ce message pour leur dire un grand merci. Cela me touche et me donne de la force pour continuer à avancer."

A 33 ans, nous espérons revoir ce buteur hors pair sur les pelouses du Top 14, pour une dernière saison sous les couleurs de Bayonne.

