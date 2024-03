RUGBY. L'équipe de France U20 Sort le Grand Jeu: Composition de Rêve pour un Crunch explosif

Pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations U20, Sébastien Calvet et son staff ont totalement changé l'équipe, avec bon nombre de cadres de retour !

La plus grosse équipe possible ?

Cette équipe de France U20 devrait être un avant-goût de ce qu'il attend les autres nations lors de la prochaine Coupe du monde, cet été ! Sébastien Calvet et son staff ont métamorphosé l'équipe, et ont envoyé tous les cadres au front pour surclasser l'Angleterre.

On commence avec du très lourd en première ligne, et trois joueurs champion du monde en titre ! Lino Julien, le Racingmen qui a fait sa première apparition en Top 14 ce week-end, sera titulaire, aux côtés de l'infatigable Barnabé Massa, qui a réalisé 30 plaquages face au pays de Galles. Enfin, Zachari Affane complétera cette première ligne plus que solide.

En deuxième ligne, nous retrouvons deux joueurs qui ont été beaucoup utilisés lors de cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations moins de 20 ans. L'attelage sera alors composé d'Hugo Descube et de Simon Huchet.

En troisième ligne, ce sera surement impossible de faire mieux, avec le retour de deux champions du monde ! Le Toulousain Mathis Castro-Ferreira sera titulaire, après deux matchs dans la compétition, et retrouvera Marko Gazzotti, qui n'a toujours pas porté le maillot des U20, après de belles performances avec Bordeaux. Pour finir, le jeune Joé Quere-Karaba est titulaire sur le flanc de la mêlée, il est la bonne surprise de ce 6 Nations côté tricolore.

Une ligne de trois quarts pleine d'expérience

La ligne de trois-quarts des Bleuets ressemble fortement à celle d'une équipe professionnelle, avec des joueurs bourrés de talent ! A commencer par la charnière qui, malgré sa jeunesse, et déjà très expérimentée ! Léo Carbonneau sera associé à Hugo Reus, et le Briviste sera capitaine face à l'Angleterre, tandis que le Rochelais sera d'ailleurs le vice capitaine de la formation tricolore. Cette saison, le demi de mêlée de Brive a joué 20 matchs de Pro D2 dont, 14 en tant que titulaire, alors que Reus a pris part à 15 rencontres avec La Rochelle.

La paire de centre fait aussi mouche, avec la première cape de Kalvin Gourgues, la pépite toulousaine qui vient d'enchainer deux titularisations avec le Stade Toulousain. Ce dernier est l'un des plus jeunes joueurs alignés par Calvet ce week-end, car il est issu de la génération 2005 ! Il sera associé à Léon Darricarrère, qui enchaîne les titularisations en Top 14 avec Clermont.

Aux ailes, encore de l'expérience avec Théo Attissogbe, qui est le joueur ayant le plus évolué en Top 14 cette saison, avec 18 matchs pour 17 titularisations avec Pau. De l'autre côté, Nathan Bollengier sera titulaire pour la deuxième fois de suite, et a aussi connu l'équipe première de La Rochelle. Enfin, Mathis Ferté retrouve sa place de titulaire à l'arrière. Ce dernier est le joueur ayant passé le plus de temps sur les pelouses professionnelles cette saison, avec plus de 1700 minutes !