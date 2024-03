Thriller époustouflant, ambiance enivrante, France/Angleterre a volé la vedette selon la presse étrangère

La presse britannique s'est régalée devant le match du 6 Nations entre la France et l'Angleterre, malgré la défaite anglaise sur un coup de grâce de Ramos.

Loin de la déculottée de l'an passé à Twickenham, la France et l'Angleterre ont cette fois-ci rivalisé et offert aux supporters un grand match de rugby. Alors que le match 2023 avait été à sens unique, on a assisté ce samedi soir à une vraie passe d'armes entre Français et Anglais. Un véritable "thriller" pour ESPN, un choc qui s'est déroulé sur toute la largeur et la longueur du terrain, "où l'herbe a été piétinée jusqu'à ses racines sous le poids de deux féroces packs d'avants" jusqu'au coup de grâce final de Ramos. STATISTIQUES. Dominateur en attaque mais fragile en défense : le Paradoxe du XV de France face à l'Angleterre"Le meilleur pour la fin," selon The Guardian, on a tout simplement assisté au match le plus spectaculaire du 6 Nations. On gardera en mémoire "la qualité du divertissement offert par deux équipes qui ont absolument refusé de s'agenouiller." La victoire dans la poche des Irlandais, Français et Anglais n'avaient plus qu'une idée en tête : gagner et surtout se régaler sur le pré. Et si la victoire n'est pas au rendez-vous pour l'Angleterre, nos confrères britanniques estiment que la rose a retrouvé des couleurs et sa fierté.

Côté français, on peut se targuer d'avoir remporté quatre matchs consécutifs à domicile contre l'Angleterre dans le 6 Nations, une première depuis 1972. La France a démarré "comme un TGV à toute vitesse" tandis que "l'Angleterre a fait de son mieux pour ralentir le rythme du match" avant de coller un 21 à 0 en l'espace de six minutes sans encaisser de points. "Cependant, une partie de rugby se joue sur 80 minutes", rappelle The Guardian. RUGBY. Alors, 6 Nations raté ou réussi pour le XV de France ?

"Les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat", disait Jean-Pierre Rives. Il semblerait que les Bleus de Galthié commencent à en avoir l'habitude. Le tout, avec la manière. Des matchs qui entrent dans la légende de la compétition. "Le Crunch nous a offert un match immense d’intensité et d’essais. Un thriller haletant. Un finish absolument éblouissant !, peut-on ainsi lire sur le site officiel du 6 Nations. Deuxième d’un Six Nations 2024 qui aura été compliqué, le radeau tricolore s’est transformé en véritable vaisseau prêt à faire front contre les meilleures équipes du monde."

Il est vrai qu'on a vu du très bon de la part des Bleus sur cette même pelouse où il avait été étincelants contre l'Italie durant le Mondial. "Avec le flair français à son maximum", selon Skysports, on a cette fois-ci assisté "un essai incroyable commencé et terminé par Le Garrec". Inspirés sur l'essai de Barré puis opportunistes sur celui de Fickou après un extérieur pied droit de Ramos, les Tricolores ont refusé la défaite. La BBC rappelant que c'était la première victoire à domicile depuis le revers en quart de finale de la Coupe du monde.

RUGBY. 6 NATIONS. Un XV de France à réaction renverse l'Angleterre dans un Crunch endiabléPour l'Angleterre, qui termine finalement troisième malgré un bonus offensif décroché samedi soir, ce nouveau cycle démarre avec "des signes prometteurs après un tournoi encourageant". Même son de cloche du côté du Telegraph qui écrit que "personne ne peut désormais douter qu’ils ne sont pas sur la bonne voie" même s'ils n'ont pas été du bon côté dans "cette finale époustouflante et à couper le souffle." Aux yeux de beaucoup, "c'est Le Crunch qui a volé les honneurs dans ce dernier chapitre absolument convaincant du Super Saturday", éclipsant presque le nouveau titre de l'Irlande.

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un grand match. A commencer par deux équipes qui avaient commencé à retrouver le jeu et leurs automatismes. Sans oublier un écrin avide de spectacle. "L'ambiance au Groupama Stadium de Lyon était enivrante alors que la France et ses supporters semblaient enfin se libérer du carcan de la gueule de bois de la Coupe du Monde." Une rencontre qui semble officiellement marquer le début d'un nouveau chapitre qui conduira au Mondial 2027 en Australie. RUGBY. VIDÉO. Un Le Garrec électrique file à l'essai, le XV de France lance les hostilités face à l’Angleterre