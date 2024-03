RUGBY. Alors, 6 Nations raté ou réussi pour le XV de France ?

Le XV de France a terminé à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations 2024 derrière l'Irlande après sa belle victoire sur l'Angleterre ce samedi soir à Lyon.

RESUME VIDEO. Spectacle, suspense, et passion : un Crunch France-Angleterre qui restera dans les annales du 6 NationsComme en 2023, c'est l'Irlande qui a remporté le Tournoi. Les Irlandais ont vu le Grand Chelem leur passer sous le nez en Angleterre. Mais ils doublent tout de même la mise. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ils y étaient déjà parvenus en 2014/2015. A titre informatif, la France n'a pas réussi une telle performance depuis les débuts du 6 Nations avec deux succès de rang en 2006 puis 2007.

Des Bleus qui cette année (encore) terminent à la deuxième place. Les hommes de Galthié y sont pour ainsi dire habitués. C'est la quatrième fois après 2020, 2021 et 2023 qu'ils occupent ce rang. Du coup, peut-on estimer que c'est un Tournoi réussi ou bien qu'il est raté ? Si on part du principe que seule la victoire finale compte. C'est un tournoi raté.

"On est seconds, on ne peut pas s'en satisfaire. C'est dommage quand on voit la qualité que l'on peut mettre sur certains matches, à certains moments. C'est dommage de terminer seconds d'un Tournoi où l'on a eu trois réceptions. On n'est pas satisfaits, mais on est heureux du résultat de ce (samedi) soir", confie François Cros au Figaro. Le troisième ligne résume parfaitement la situation. Avec trois matchs à la maison, les Tricolores étaient dans une excellente position pour jouer le titre.

Ils terminent finalement à cinq longueurs de l'Irlande. Ce qui est mieux que l'an passé (20 points contre 27 pour les Irlandais). Mais ils avaient dû se déplacer à trois reprises. Une seule victoire à domicile en 2024, ça fait tache. "On s'est loupé sur le début du Tournoi. On est des grands garçons, on se devait de réagir, on a réussi à la faire en gagnant deux fois à l'extérieur". Il est vrai que les victoires en Écosse et Pays de Galles rattrapent le coup sans forcément effacer ce qui n'a pas fonctionné. Surtout quand on voit que les Gallois n'ont pas remporté un seul match.

A l'image de ce qu'on a vu contre l'Angleterre, ce XV de France a été à réaction. "C'est un beau et super tournoi. On a vécu un tournoi d'enfer, au sens propre comme au sens figuré, analysait Fabien Galthié pour RMC après le Crunch. C'était brûlant, tout le temps. Il n'y avait pas de répit, on était tout le temps sur la brèche, la cime, la tranche. Il fallait être solide et les gars l'ont été. Les joueurs et le staff."

Ces derniers sauront en tirer le positif et le négatif pour continuer à travailler durant ce nouveau cycle. Lequel démarre finalement comme le précédent. Même si les Tricolores avaient remporté quatre victoires en 2020, dont trois à la maison, et joué la victoire finale avec les Anglais. L'an prochain, il faudra se déplacer à trois reprises. Trois matchs à l'extérieur qui s'enchaîneront entre la première et la cinquième journée. Ce sera un vrai test pour des Bleus qui on l'espère seront cette fois-ci au complet. RUGBY. Le calendrier complet du 6 Nations 2025 dévoilé : Le XV de France pas gâté ! Ce Tournoi aurait malgré tout été bénéfique plus d'un titre. Il a permis à l'équipe de France de tourner la page de la coupe du monde et de refermer la blessure du quart de finale. En montrant de la solidarité et l'emportant de cette manière samedi à Lyon, ils ont mis tout ça derrière eux. "C'est passé, c'est loin même, il faut arrêter de regarder en arrière." Et cela a notamment été faisable grâce à l'apport de sang neuf dans le groupe. Des joueurs qui sont eux uniquement tournés vers le futur, qu'on espère radieux pour les Bleus.