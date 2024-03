RESUME VIDEO. Spectacle, suspense, et passion : un Crunch France-Angleterre qui restera dans les annales du 6 Nations

Retrouvez les meilleurs moments du 111ᵉ Crunch entre la France et l'Angleterre. Un match qui a clôturé l'édition 2024 du Tournoi des 6 Nations avec un succès bleu.

Dans l'arène survoltée de Lyon, le XV de France et l'Angleterre ont offert un spectacle digne du 111ème Crunch de l'histoire. Une rencontre qui restera gravée dans les mémoires grâce à son scénario et au spectacle proposé par les deux camps. Car pour faire un grand match, il faut deux grandes équipes. RUGBY. Magic Penaud, Smith la fripouille, etc. France - Angleterre rend zinzin les Réseaux SociauxPour cette ultime joute du Tournoi des 6 Nations 2024, les Bleus, poussés par une ferveur populaire incandescente, ont puisé dans leurs réserves pour défaire une équipe anglaise coriace. Les Français étaient prévenus. Ils n'ont pas été déçus. Dès les premiers instants, le ton était donné. Les avants tricolores, avec une détermination de fer, ont imposé leur loi, déclenchant une domination territoriale sans faille.

Mais c'est dans l'adversité, après un score initial en faveur des visiteurs, que les Bleus ont brillé. Un contre en touche orchestré par François Cros a permis à Nolann Le Garrec d'inscrire un essai qui enflamma le stade de Lyon après une folle chevauchée de 80 mètres menée par Fickou et Barré.

Malgré un essai anglais venant perturber leur avance, les coéquipiers de Grégory Alldritt ont répondu par une intensité et une créativité sans pareilles, marquant par l'intermédiaire de Léo Barré et Fickou, redonnant ainsi l'avantage aux Bleus.

Cependant, l'Angleterre, jamais résignée, a su trouver les failles par pour reprendre brièvement la tête. Mais c'était sans compter sur le cœur et la détermination des Français. Thomas Ramos, d'un pied magistral, a scellé le destin du match dans les derniers instants, offrant une victoire épique au XV de France. RUGBY. 6 NATIONS. Un XV de France à réaction renverse l'Angleterre dans un Crunch endiabléCe succès, le troisième d'affilée contre l'Angleterre, une première depuis les années 2004-2006, permet aux Bleus de terminer sur une excellente note un Tournoi 2024 qui avait pourtant très mal commencé. Ce 6 Nations est très riche d'enseignements, et le staff comme les joueurs devront en faire le bilan.

Il faudra cependant attendre le mois de novembre pour revoir une équipe de France dans sa configuration idéale. La tournée d'été en Amérique du Sud devrait faire la part belle aux nouveaux et aux éléments qui n'ont pas été appelés cet hiver. Une occasion pour eux de briller et pour l'encadrement de peaufiner sa stratégie. Malgré les écueils, il nous tarde de retrouver les Tricolores sur le pré.