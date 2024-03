STATISTIQUES. Dominateur en attaque mais fragile en défense : le Paradoxe du XV de France face à l'Angleterre

en encaissant quatre essais pour seulement trois marqués. Le XV de France a pris le meilleur sur l' Angleterre en fin de partie à la faveur d'une pénalité lointaine de Thomas Ramos . Les Bleus ont joué à se faire peurpour seulement trois marqués.

Ce n'est pas faute d'avoir tenu le ballon et proposé du jeu pour faire sauter le solide verrou défensif anglais. Les hommes de Galthié ont parcouru deux fois plus de terrain que les visiteurs (125 contre 65), battu deux fois plus de défenseurs (36/18) fait environ deux fois plus de passes (144/78).