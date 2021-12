TELETHON. Le combat de Matis, atteint d’une myopathie, a ému Rémi Lamerat et d'autres joueurs du Top 14

Dans le cadre de la 35eme édition du Téléthon, l’évènement nous propose de découvrir Matis, un jeune passionné de rugby.

“Bonjour à tous, je m’appelle Matis Lagarde, j’habite près de Bordeaux ; je suis issu d’une famille de sportifs et plus particulièrement de rugbymen.” C’est ainsi que commence le message touchant de ce jeune passionné du ballon ovale. Dans sa lettre ouverte, il raconte son parcours. Le jeune homme évoque notamment la manière dont il apprend qu’il est atteint de l’alpha-sarcoglycanopathie ou LGMD R3 alors qu’il avait seulement 10 ans. Élevé dans une famille de Rugbyman, il découvre les plaisirs de l’ovalie à 6 ans “avec beaucoup de passion” déclare-t-il. Il continue : “Mais très rapidement, l’effort sur une longue durée est devenu très difficile pour moi et après un long et douloureux parcours, ma maladie [...] a été diagnostiquée.” Cette dernière est génétique, elle est dégénérative et se manifeste par la baisse progressive de la force musculaire. TOP 14. Covid-19 : Kevin Yaméogo (SU Agen) parle de la maladie et de ses conséquences

Désormais, Matis est au lycée, en Première STMG plus précisément. Il conserve toujours cette rage de vaincre et espère que les dons permettront d’établir une thérapie génique afin qu’il reprenne le rugby un jour. Il dit :

Le jour où j’aurai un traitement, pour ma part avec ma taille d’1,88 m et mon poids de 60 kg (oui, je sais, j’ai un corps de rêve ……) je ferai de la musculation, je reprendrai le rugby pour jouer avec mes frères et mes potes, j’irai enfin faire du karting pour gagner toute la famille ! Enfin, je pourrai m’éclater. Et même si nous sommes tous différents, qu’est-ce que j’aimerais être « normal ».”

Le combat du Rugby No Limit ? Intégrer les communautés discriminées grâce à la pratique du rugby

J’ai été touché par le message de Matis, atteint d’une myopathies des ceintures, qui ne cesse de se battre pour réaliser son rêve : rejouer au rugby avec ses frères !

On va t’aider à le réaliser ce joli rêve.

Courage guerrier!https://t.co/WcwBWP42urhttps://t.co/zXOE0cjUsn — Rémi Lamerat (@Remilamerat) December 3, 2021

Suite à ce message, certaines personnalités du rugby se sont manifestées pour apporter leur soutien à Matis ! C’est notamment le cas de Rémi Lamerat et de son club de l’UBB. L’ancien international déclare être touché par l’histoire de ce “guerrier” ! Les deux passionnés de rugby ont pu se retrouver. Cette rencontre a également eu lieu en compagnie de Jandre Marais, Ben Tameifuna, Louis Picamoles ou encore François Trinh-Duc. Il a aussi rencontré plusieurs joueurs de l’effectif du SU Agen. Selon Actu Rugby, d’autres actions auraient été entreprises. Le média explique qu’une “bande de copains va arpenter les sentiers en VTT et en courant durant 24 heures afin de récolter des fonds au profit de l’association française contre les myopathies (AFM)”. Ce périple va s’effectuer en Gironde.

Le Rugbynistère apporte tout son soutien à Matis et son entourage.