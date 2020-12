Top 14 - ASM. Tavite Veredamu prolonge son séjour à Clermont

Arrivé du sept en début de saison en tant que joker médical du fidjien Peceli Yato, Tavite Veredamu va continuer l’aventure du côté de Clermont.

Mi juillet l’ASM s’attachait les services de Tavite Veredamu, international français à sept d’origine fidjienne, en tant que joker médical de Peceli Yato, touché à un genou et absent plusieurs mois. Depuis, ce dernier a effectué son retour sur les pelouses du Top 14 et l’ancien septiste fait toujours partie de l’effectif auvergnat. En effet, comme le confirme Franck Azéma via La Montagne, le troisième ligne a prolongé son bail du côté de Clermont afin désormais de pallier l’absence d’Arthur Iturria : « C’était une facilité pour nous de pouvoir compter sur lui ». Veredamu qui a disputé trois matchs inscrivant la bagatelle de deux essais, poursuit donc son séjour en Auvergne.