STATISTIQUES. Top 14. Le Racing 92 prêt à prendre sa revanche sur le RCT

Fort de ses six succès à l'extérieur, le Racing 92 se déplace à Mayol pour prendre sa revanche sur le RCT. Un match au sommet entre deux grosses défenses.

9 C'est le record en une saison de victoires à l'extérieur. Pour l'heure, il est codétenu par le Stade Toulousain, qui a atteint cette barre symbolique à deux reprises (2008-09 et 2018-19) et l' ASM (2015-16). Ce record va-t-il tomber cette saison ?

Leaders du Top 14, les Toulousains comptent 7 succès à l'extérieur en 2020-21. Ce samedi, ils pourraient être rejoints par les Racingmen dont le compteur affiche six victoires en déplacement. Le Racing 92 se déplace à Toulon pour un choc aux airs de phases finales. Les Franciliens n'ont pas oublié le revers concédé face à ces mêmes varois il y a de ça 48 jours. Les Toulonnais avaient réalisé une très belle première période et mis beaucoup d'envie à l'image d'un Gabin Villière qui avait privé le Tricolore Virimi Vakatawa d'un essai. Blessé depuis plusieurs semaines, l'ancien septiste fait son retour sur la feuille de match à une semaine du Crunch. Un renfort de poids pour les Franciliens qui pourront aussi compter sur l'ouvreur écossais Finn Russell. Le sauvetage de Villière qui empêche l'essai de Vakatawa [VIDÉO]Ils ne seront pas de trop pour faire plier une défense varoise très solide à la maison. Si Mayol est tombé de fois de suite pour la première fois depuis onze ans lors des venues des Rochelais et des Bayonnais, le rideau défensif toulonnais reste l'un des meilleurs du championnat avec seulement un essai encaissé en moyenne. Chez eux, les hommes de Patrice Collazo concèdent moins de 16 unités aux visiteurs. On peut donc s'attendre à un match de costauds puisque le Racing 92 possède la meilleure défense à l'extérieur (20 points et 1,13 essais encaissés en moyenne). Quid de l'attaque ? Côté toulonnais, on est loin des statistiques des cadors du championnat qui dépassent facilement les 30 unités sur leur pelouse avec seulement 24,44 points inscrits à Mayol.



Le Racing 92, actuellement sur la troisième place du classement, fait partie de ces grosses cylindrées du championnat qui marquent beaucoup chez elles. Mais si le Racing 92 a remporté six matchs à l'extérieur et obtenu 26 points sur 40 possible dont deux bonus défensifs, ce n'est pas en se tournant les pouces. Mais en marquant en moyenne près de 22 points (1,58 essais inscrits). S'ils venaient à l'emporter à Mayol, infligeant un historique troisième revers consécutif à Toulon, les Racingmen mettraient la pression sur le Stade Rochelais et Toulouse pour les deux premières places. Le RCT a lui l'obligation de retrouver le chemin de la victoire s'il ne veut pas mettre sa sixième place en danger.