Le sauvetage de Villière qui empêche l'essai de Vakatawa [VIDÉO]

Ce dimanche soir, le Racing 92 (3e) reçevait Toulon (4e) dans un match aux compos affolantes. Si Toulon a parfaitement démarré ce match avec deux essais de Swan Rebbadj (12e) et Baptiste Serin (17e), les Racingmen sont revenus dans la partie en 5e vitesse. Tout d'abord après une magnifique inspiration de Russell au pied pour Teddy Thomas, qui aboutit à l'essai de Lauret (34e), et 4 minutes après par Teddy Thomas.

Si les Racingmen se sont inclinés sur le score de 23 à 29, ils auraient pu espérer une victoire si Virimi Vakatawa n'avait pas décidé d'attendre dans l'en-but. Après un magnifique offload de Teddy Thomas le long de la touche, qui envoie Vakatawa en terre promise pour l'essai (ce qu'on croyait), Gabin Villière surgit et ne lâche rien, comme à son habitude. En-avant, mêlée à 5 mètres pour Toulon. Le geste de Villière rappelle celui de Maxime Médard en Champions Cup l'année dernière, qui a sûrement sauvé Toulouse pour les phases finales. Attendre dans l'en-but, ce problème de riche.

Il ne manque plus que le maillot de bain et la bouée et on peut se croire dans un épisode de "Alerte à l'Arena" avec ce sauvetage de Gabin Villière 🧑‍🚒🏊🚒 L'ailier du @RCTofficiel vient d'inventer le plaquage qui rapporte 5 points😮⛔️ pic.twitter.com/kvDh7iJ32f