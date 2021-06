Stade Toulousain - Stade Rochelais : Mathieu Raynal sera l'arbitre de la finale du TOP 14.

C'est Mathieu Raynal qui a été désigné arbitre de la finale du TOP 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais.

C'est officiel ! Mathieu Raynal a été désigné pour officier comme arbitre lors de la finale du TOP 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Pour rappel, Romain Poite (qui n'avait pas encore arbitré dans ces phases finales) est forfait.

FINALE TOP 14 - Romain Poite vers un forfait ?Raynal sera assisté de Thomas Charabas et Jonathan Dufort à la touche.

Dans un communiqué publié par la FFR, Franck Maciello (DTN de l'arbitrage) explique :

Mathieu Raynal a toutes les qualités et l'expérience nécessaires pour faire que ce moment soit un moment intense, et avec le Comité de Sélection, nous avons une grande confiance en lui et en son équipe pour faire vivre une belle finale aux deux équipes et aux spectateurs ! Que la finale soit belle !

Le coup d'envoi de la finale sera donné ce vendredi 25 juin, au Stade de France.