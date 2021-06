FINALE TOP 14 - Romain Poite vers un forfait ?

Toujours pas officiellement désigné, Romain Poite pourrait être écarté de la course par une blessure, selon L'Equipe.

Pour les arbitres aussi, la saison est longue. Très longue. Et selon les informations de L'Equipe, l'excellent Romain Poite pourrait en faire les frais, juste avant la finale du TOP 14. Pressenti pour officier ce vendredi, au Stade de France, l'homme au sifflet "s'est blessé au cours des derniers jours et il est incertain", rapporte le journal.

Un coup dur pour le "favori", qui n'avait été désigné pour aucun des quatre matchs de phases finales, et aurait donc été logiquement choisi pour le choc ultime entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Sera-t-il remis pour vendredi ? Dans le cas contraire, L'Equipe avance les noms d'Alexandre Ruiz, Tual Trainini et Matthieu Raynal, Pascal Gaüzere étant, de son côté, occupé par le test entre les Lions britanniques et irlandais et le Japon.

Et vous, qui verriez-vous officier ?

