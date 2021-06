Top 14. Revivez la victoire toulousaine face à l'Union Bordeaux Belges [VIDÉO]

Les Toulousains se hissent en finale de Top 14 et rejoignent désormais La Rochelle pour la deuxième finale après celle de Champions Cup.

Tout près. C'est ce que doivent encore se dire les Bordelais après leur demi-finale perdue face au Stade Toulousain ce samedi. C'est désormais la 4e défaite de l'UBB face au Stade Toulousain cette saison, et si Christohe Urios estime que l'arbitrage y est pour quelque chose, les fautes en première mi-temps sont les vraies responsables. Les rucks ont été disputé durant cette rencontre et les Toulousains ont réussi à être plus efficaces que leurs adversaires. Derrière, le carton rouge sur Seuteni a complètement fait basculer le match, obligeant les Bordelais à redoubler d'efforts.

Mais les choix stratégiques n'ont pas été judicieux. Réduit à 14, les joueurs cadres ont décidé d'abreuver les Toulousains de jeu au pied, avant même de refuser de partir en touche à la 73e. Toulouse se hisse pour la deuxième année consécutive en finale de Top14. Ils affronteront les Rochelais qui proposeront un combat qui pourrait déstabiliser les rouge et noir.