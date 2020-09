Stade Toulousain : pourquoi certains abonnés sont-ils en colère ?

La politique du Stade Toulousain est remise en question, la faute à l'absence de dérogation pour les matchs à domicile.

"Il faut choisir entre son père et sa mère !" Les mots sont signés Eric, abonné au Stade Toulousain, dans les colonnes de France Bleu. En cause ? L'impossibilité pour le club de la Ville rose d'obtenir une dérogation pour dépasser les 5000 supporters à Ernest-Wallon. Et la demande bien particulière du club à ses 4100 abonnés : se désister pour ne pas venir assister au match de ce week-end, contre La Rochelle.

La dérogation a été refusée par la préfecture de Haute-Garonne, rapporte France Bleu. Or, le club "souhaite faire "une répartition équitable" entre abonnés et partenaires", tout en souhaitant éviter un tirage au sort parmi ses abonnés. Si ces derniers renoncent au match face au Stade Rochelais, ils seront assurés d'assister au choc face au RCT, le 4 octobre.

Assister à un match sur deux, donc, alors qu'un abonné paie pour la totalité des rencontres.

[DESINTOX] L'essai de Romain Ntamack était-il valable ?D'où la frustration de certains supporters, comme Eric :

L'an dernier [la fin de saison précédente], on nous a déjà demandé de renoncer à notre abonnement. Ensuite, il y a eu le mur de soutien. Maintenant, il faut choisir entre son père et sa mère ! En gros, sur le contrat de vente, c'est quinze matches, mais vu la situation sanitaire, c'est désormais un match sur deux, tout en sachant que les prélèvements seront les mêmes. - via France Bleu Occitanie

Toujours selon France Bleu Occitanie, le club refuse de faire payer les abonnés au prorata des matchs vus et "préfère attribuer des avoirs sur les matches manqués."

Et aussi :

Stade Toulousain : Tekori et Arnold convoqués en urgence