STADE TOULOUSAIN. Alexis Balès : ''Je n'ai jamais fait la gueule''

Le demi de mêlée qui vient de prendre sa retraite, s'est exprimé sur les motifs de son arrêt dans les colonnes de la Dépêche du Midi.

Dans la Dépêche du Midi, Alexis Balès, néo-retraité depuis quelques jours et jusqu'à présent au Stade Toulousain, a expliqué les raisons de son arrêt de carrière. Alors qu'il lui restait une saison sous contrat avec le club rouge et noir, l'ancien Rochelais a fait part de sa lassitude la saison dernière. Barré par Antoine Dupont ainsi que Baptiste Germain et Martin Page-Relo, il ne souhaitait plus être dans cette situation.

J’ai pris ma décision dans l’été. Cela faisait six mois que je n’ai pas joué la moindre minute (sa dernière sortie remontait au 5 février, sur la pelouse de Perpignan), le staff faisait davantage confiance aux jeunes derrière Antoine Dupont. C’est compréhensible, mais je me voyais mal refaire une saison à regarder les copains jouer. Nous avons donc convenu d’un accord avec le club.

Je voulais gagner des titres avec Toulouse, c’est arrivé en 2021 avec ce doublé. Mais lors des six derniers mois, j’ai pris sur moi malgré ma situation qui n’était pas facile à vivre. Je suis convaincu que le collectif et l’aventure humaine sont plus importants. Je n’ai jamais fait la gueule ou traîné des pieds, je voulais garder un état d’esprit irréprochable, au moins pour ne pas montrer le mauvais exemple aux jeunes. Tout de même, je me voyais mal repartir pour une saison de plus.

Désormais en pleine reconversion dans la vente de vin et de champagne, il compte devenir agent commercial pour vendre ses produits.