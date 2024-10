Stade Rochelais vs UBB : La composition musclée des Maritimes pour le choc de la 7e journée du Top 14

Pour affronter l'UBB, le Stade Rochelais mise sur sa puissance : Atonio, Skelton et Alldritt alignés. Retour attendu de Thomas au centre pour ce choc de Top 14.

Choc à Deflandre ce dimanche soir avec la réception du leader bordelais par le Stade Rochelais. Après la défaite face à Bayonne, les hommes de Ronan O'Gara ont des choses à se faire pardonner.

Tout juste prolongé, le pilier du XV de France Atonio sera titulaire en première aux côtés de Wardi et Latu. Derrière, Skelton sera bien présent dans la cage.

Solide troisième ligne avec les Tricolores Alldritt, Cancoriet et Boudehent. La charnière sera composée du Néo-Zélandais Kerr-Barlow et d'Antoine Hastoy.

L'ouvreur des Bleus est titulaire pour la troisième fois seulement cette saison. A l'inverse, l'Anglais Nowell enchaîne à l'aile. De l'autre côté, c'est Leyds qui a été retenu. Tandis que Dulin portera le numéro 15.

On note également le retour de Teddy Thomas. Une fois de plus, l'ancien Tricolore a été aligné au centre. Il avait brillé à ce poste en début de saison avant de se blesser.

La meilleure équipe du moment selon Ronan O'Gara qui devra imposer son rythme à l'UBB sous peine connaître le même sort que le Stade Toulousain.

Les finisseurs auront également un rôle à jouer dans cette partie. Sur le banc, on retrouve Lespiaucq, Penverne, Douglas et Dillane. Ainsi que Berjon et West.